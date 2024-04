Roosters Under19, vittoria all’esordio nelle finali nazionali

Comincia con una vittoria netta il cammino dei Roosters Varese alle Finali nazionali Under 19 di Chianciano Terme e Chuisi, in provincia di Siena. La squadra guidata da Davide Roncari ha battuto con il punteggio di 70-89 i pugliesi della Fortitudo Francavilla.

I biancorossi hanno effettuato lo “strappo” decisivo nella quarta e ultima frazione dopo che il punteggio alla mezz’ora era di 70-63 per Varese. Poi però è arrivato un detonante 19-7 nei 10′ conclusivi che ha permesso ai “galletti” di imporsi con ampio margine.

Cinque uomini in doppia cifra per i Roosters con Tapparo e Assui a quota 17 seguiti da Bottelli a 16, Prato a 14 e Golino a 10 (doppia doppia per lui, con 12 rimbalzi). Tra i pugliesi spicca la prova di Janha, autore di 33 punti in 36′. Varese ha tirato male da 3 punti (4/36, appena l’11%: 0/9 di Assui) facendo molto meglio da vicino (62%) e in lunetta (88%). Con questo successo la squadra di Roncari tornerà in campo martedì alle 18 contro la vincente di Pistoia-Ferrara.

LA SQUADRA – Coach Roncari deve fare a meno della sua stella principale, Weilun Zhao, che è volato in Cina per partecipare a un camp con la Nazionale maggiore (il play è di formazione italiana ma nei tornei internazionali gioca con il Paese di origine dei genitori). C’è invece l’altro giovane aggregato alla Openjobmetis, Elisee Assui, fresco di esordio in Nazionale; con lui l’altro “big” è Edoardo Bottelli che dovrà sopperire all’assenza di Zhao dividendosi anche i compiti in regia con Matteo Tapparo.

Carità, Golino, il lungo Bartoli e Mana completano il gruppo dei più esperti al quale sono stati aggiunti cinque Under 17: Tomas Scola e Prato sono nazionali argentini, Bergamin e Turconi hanno già fatto parte del giro azzurro mentre Avvinti completa la rosa. Oltre a Zhao mancano gli infortunati Villa (spalla) e Nart (ginocchio) che avrebbero fatto molto comodo.