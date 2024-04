Rosario Tramontana: “Forza Italia lavora per vincere le amministrative anche a Besnate”

Il responsabile provinciale degli Enti Locali di Forza Italia Varese Rosario Tramontana ribatte alle dichiarazioni di Nadia Dal Secco, la candidata sindaca del centro-destra alla quale Forza Italia ha tolto il sostegno, dopo che il suo nome era già stato ufficializzato.

«Forza Italia lavora per vincere le prossime elezioni amministrative anche a Besnate – scrive Tramontana in una nota diffusa in serata – Da sempre siamo il perno del centro destra ed abbiamo costantemente operato nell’interesse del partito e della coalizione che fra due mesi, anche qui, si presenterà al voto per le elezioni comunali. Da parte nostra, dopo la proposta di candidatura di Andrea Bori che ha già raccolto benestare della Lega ed è in attesa del via libera di Fratelli d’Italia, abbiamo dato ampie rassicurazioni a Nadia Dal Secco circa la possibilità o di essere parte della lista che si sta costituendo o di scegliere, dopo il voto e l’ auspicabile vittoria, un assessorato esterno: questo per riconoscerle il buon lavoro svolto in questi anni come consigliere comunale di opposizione».

Secondo Tramontana non è il tempo di litigare sui nomi: «È il momento di lavorare per le proposte programmatiche per il Comune e non quello di inutili quanto dannose polemiche che non giovano anzitutto ai cittadini di Besnate. Auspico che Nadia comprenda come la strategia di Forza Italia sia quella di vincere e di amministrare al meglio Besnate aggregando e non attaccandosi a personalismi che rischiano solo di penalizzare un progetto che si sta formando per il bene della città e che vede in Andrea Bori un candidatura di prestigio e di alto livello alla luce delle sue esperienze professionali come imprenditore e manager».