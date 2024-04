Ruba merce per 180 euro al supermercato: arrestato dalla Polizia di Stato di Como

La Polizia di Stato ha arrestato ieri, un 50enne romeno, pregiudicato e senza fissa dimora, resosi responsabile di furto aggravato in danno del supermercato Esselunga di Cà Merlata in piazza Fisac.

Le volanti sono intervenute verso le 15 su richiesta dell’addetto alla vigilanza interna dell’Esselunga che aveva sorpreso il 50enne occultare circa 25 flaconcini di un noto profumatore per bucato per un valore di quasi 180 euro, presentandosi alla cassa pagando soltanto una bottiglia d’acqua.

I poliziotti hanno restituito la merce rubata al supermercato e portato l’uomo in Questura, dove è stato identificato e successivamente arrestato per furto aggravato, in virtù della moltitudine di precedenti penali e di polizia collezionati anche in tempi molto recenti, il P.M. di turno avvertito dell’arresto, ha disposto il suo trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del direttissimo che si sta svolgendo oggi in Tribunale a Como.