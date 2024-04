Sabato a Busto Arsizio l’ultimo saluto a Paolo Caccia nella basilica di San Giovanni

Si terranno sabato 6 aprile i funerali di Paolo Caccia, scomparso mercoledì all’età di 86 anni e molto conosciuto in città per la sua attività di parlamentare dal 1979 al 1994 per la Democrazia Cristiana.

Le esequie si svolgeranno nella basilica di San Giovanni alle 10,30 mentre il Santo Rosario sarà la sera prima (ore 18) nel Santuario di Santa Maria.

Paolo riposa presso la casa funeraria Mismirigo in viale Sicilia 5 a Busto Arsizio. La salma è visitabile dalle 8,30 alle 12 e dalle 17. alle 18.