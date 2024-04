Salto di categoria e tanta ambizione per il tennis tavolo di Uboldo, che conquista la serie D1 e D2

Si conclude con un bilancio più che positivo la stagione agonistica 2023/2024 del tennis tavolo As Usacli di Uboldo. In grande risalto la promozione diretta al campionato della serie D1 da parte della squadra Amicarelli Pavimenti ottenuta con una avvincente vittoria nell’ultima gara disputata.

Analoghi festeggiamenti per la promozione in D2 da parte della compagine Nuova P.P.A. che ha centrato l’obbiettivo con una giornata di anticipo.

Tante enormi soddisfazioni per questa società sportiva uboldese anche in prospettiva di una possibile ulteriore promozione nella categoria D2. Stiamo parlando della squadra Zanardo Gessi, che classificatasi saldamente al secondo posto del suo girone, ha ottenuto il diritto di partecipazione ai play-off che si disputeranno nell’ultima settimana di maggio. Discreto posizionamento per la formazione Geometra Legnani che termina il campionato con un dignitoso quinto posto.

Unica nota dolente è la retrocessione della squadra Tinteggiature Nale la quale, nonostante abbia in organico atleti di eccellente livello, si è ritrovata a gareggiare in un girone, della serie D2, composto da formazioni e pongisti provenienti da categorie superiori. E’ giusto sottolineare come, al secondo anno di partecipazione ai campionati FITET di tennis tavolo, la società ADS USACLI TT Uboldo, puntando fortemente sull’accrescimento delle potenzialità dei propri atleti, abbia raggiunto un considerevole incremento di risultati. Sulla scorta di tali successi , la società è già al lavoro per affrontare, con maggiore ambizione, la prossima stagione agonistica.

Nel contempo, il direttivo informa che, al fine di elevare il tasso tecnico degli iscritti, sono confermate, oltre ai tecnici presenti in sede, le collaborazioni con allenatori esterni. Degno di menzione il notevole successo riscosso dagli spazi di formazione “Campus” dedicati a coloro che hanno intrapreso le attività di avvicinamento allo sport del tennis tavolo. Al fine di sostenere i neo atleti, in una programmata crescita agonistica, è volontà della società confermare i percorsi didattici già proposti nella presente stagione.

Il presidente Claudio Giuseppe Nale ringrazia tutti gli atleti e i tesserati che hanno dato fiducia e sostenuto la società TT Uboldo in tutte le sue forme. Per le informazioni relative alle attività dell’associazione sportiva, è possibile rivolgersi al personale preposto presso la struttura in Uboldo, piazza Conciliazione n. 6 nei orari di apertura della palestra o consultando il sito ufficiale dell’associazione.