Samuele Astuti torna alla carica: “La Regione azzeri i tagli alle persone con disabilità”

Si è svolta ieri pomeriggio, martedì 23 aprile, in Regione, a palazzo Pirelli, l’audizione delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie di fronte alle commissioni consiliari Sanità e sostenibilità sociale e all’assessore regionale alla Famiglia. L’audizione segue le due manifestazioni delle associazioni stesse, l’ultima martedì 16 aprile, contro la delibera regionale del 28 dicembre scorso e del 18 marzo con cui vengono tagliati i contributi per l’assistenza delle persone con disabilità grave e gravissima.

“Le associazioni hanno confermato che il taglio c’è ed è pesante e che c’è anche un blocco in ingresso alla misura B1, per le nuove richieste di contributo, che crea molta preoccupazione – dichiara il consigliere dem Samuele Astuti -. Ora la Regione deve fare una sola cosa, azzerare i tagli e dare a queste persone, che sono le più fragili, ciò di cui hanno bisogno. Bastano una decina di milioni di euro, che nel bilancio regionale sono un’inezia, lo 0,03%. Noi siamo disponibili a ragionare con la maggioranza su come fare, ma non smetteremo di dire che questo risultato deve essere raggiunto a tutti i costi, è la priorità assoluta”.