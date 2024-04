Scade il contratto della cooperativa di infermieri, chiusi 14 letti al terzo piano dell’ospedale di Varese

Pazienti dimessi o spostati. Venerdì scorso, 12 aprile, i degenti dei 14 letti di medicina del terzo piano ala ovest sono stati trasferiti in altri reparti a causa della fine del contratto con la cooperativa di infermieri. I posti erano stati aperti nel gennaio scorso per aiutare il pronto soccorso nell’emergenza dell’epidemia influenzale. Conclusa quella fase, i letti cambiano ora funzione, ma resteranno sempre al servizio del PS.

Nel mese prossimo, infatti, inizieranno i lavori di sistemazione della parte centrale del pronto soccorso, un intervento per migliorare l’accoglienza e la degenza di chi deve rimanere a lungo in attesa del ricovero in reparto.

Nell’ala ovest del monoblocco verranno accolti i letti della medicina d’urgenza attualmente collocati accanto al PS. Quell’area verrà trasformata nella zona per l’osservazione dei pazienti e l’onboarding.

I letti al terzo piano verranno riattivati dal 26 aprile, una volta che l’Asst Sette Laghi avrà espletato un nuovo bando per la cooperativa di infermieri. La carenza di figure infermieristiche resta al centro delle preoccupazione della direzione. Anche l’ultimo concorso per 100 infermieri ha permesso di assumerne 95 anche se, di fatto, solo 51 sono nuove assunzioni e le altre stabilizzazioni di chi già lavorava in reparto.