Sciopero 11 aprile, Prealpi Gas assicura il Pronto Intervento a Busto Arsizio e Gallarate

Prealpi Gas rende noto che, giovedì 11 aprile, avrà luogo uno sciopero generale di 4 ore di tutte le categorie, proclamato da CGIL e UIL, che potrà coinvolgere coinvolge il Servizio di Distribuzione gas metano.

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: per politiche e interventi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; per cambiare la delega fiscale del Governo e definire una diversa riforma per un fisco giusto ed equo.

Si conferma che Prealpi Gas S.r.l. si attiverà al fine di assicurare all’utenza i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge e assicurerà il corretto funzionamento (numero verde 800 251 628) nei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate per segnalazioni di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura.

Per informazioni: Centralino Prealpi Gas S.r.l. tel 0331 304 501 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00

e dalle 14,00 alle 17,00 e il venerdì dalle 9,00 alle 12,00).