Scopri il tuo futuro nell’aeronautica: opportunità di Lavoro con Manpower

Se sei appassionato, desideroso di abbracciare una carriera nel settore aeronautico, questa è certamente la tua occasione.

Manpower, agenzia per il lavoro presente in 20 regioni in Italia ed oltre 80 paesi nel mondo, collabora ed investe nella crescita dei candidati che desiderano trovare occupazione nel settore di cui la provincia di Varese e il suo distretto sono leader.

Le nostre aziende clienti, protagoniste dell’industria aeronautica, cercano numerose figure professionali in particolare nelle aree della produzione quali addetti al montaggio meccanico e cablatori.

Se sei un professionista esperto, questa è un’opportunità unica per avanzare nella tua carriera.

L’annuncio è rivolto anche ai neodiplomati senza esperienza ma con la passione per il settore: Manpower si occuperà della tua formazione attraverso un percorso formativo specifico organizzato attraverso il Programma MyPath, il progetto dedicato ai lavoratori di Manpower con l’obiettivo di accrescerne le competenze grazie a percorsi formativi personalizzati.

“Con decine di posizioni aperte, offriamo numerose opportunità di lavoro anche a tempo indeterminato ai candidati determinati e appassionati che desiderino far parte di un ambiente di lavoro stimolante e professionale accompagnandoli con progetti di academy tecniche” dichiarano da Manpower. “Le nostre aziende clienti valorizzano la formazione e lo sviluppo delle competenze, offrendo ampie opportunità di crescita e specializzazione. Assieme ai nostri partner, siamo quindi alla costante ricerca di talenti che desiderino spiccare il volo nel settore aeronautico, e che condividano passione per l’eccellenza e l’innovazione”.

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare la filiale di Manpower di Varese al numero 0332 293730 oppure scrivere alla mail selezione.settoreaeronautico@manpower.it

