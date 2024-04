Scoprire luci e ombre del “patto europeo per le migrazioni” in un incontro a Varese

La questione dei diritti umani e del diritto di asilo entra nel dibattito pubblico di Varese con un evento organizzato per giovedì 11 aprile alle 20.30, al Salone Estense del comune di Varese: in una serata informativa e di partecipazione verrà discussa una tematica di stretta attualità, il “Patto europeo per le migrazioni“.

L’incontro è organizzato da nAzioneUmana e altre associazioni impegnate nell’accoglienza e nel sostegno ai migranti, con il fine di creare un dialogo costruttivo e aperto sulla proposta di legge in discussione al Parlamento europeo, in diverse città italiane. Una vera e propria Road Map che, attraverso diverse tappe in Italia, cerca di coinvolgere la cittadinanza nella formazione di una visione comune sulle migrazioni e i diritti degli individui in movimento.

A parlarne ci saranno Gianfranco Schiavone, che guiderà il dibattito esponendo gli aspetti salienti del “Patto europeo per le migrazioni”. Verranno poi presentati diversi punti di vista sull’accoglienza dei migranti a livello locale, con interventi dell’avvocato Filippo Cardaci, di Jacques Amani dell’ufficio migranti CGIL Varese, degli assessori Roberto Molinari e Riccardo Del Torchio, rappresentanti rispettivamente dei comuni di Varese e Besozzo. Roberta Bettoni inoltre porterà il contributo del terzo settore in questa conversazione.

La serata sarà moderata da Stefano Catone, che condurrà il pubblico attraverso le tematiche complesse e le sfumature del dibattito su migrazioni e diritti di asilo, in questa iniziativa che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i partecipanti e fornire informazioni cruciali sui nuovi regolamenti che potrebbero limitare significativamente i diritti dei migranti.

Durante l’evento, si raccoglieranno riflessioni e proposte con l’obiettivo di elaborare un documento che includerà queste istanze, che sarà presentato il 4 maggio a Bologna, simboleggiando la volontà collettiva di proporre alternative costruttive alle attuali politiche europee.

L’incontro è sostenuto dalla Fondazione Migrantes, e beneficia dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Cattolica e della Chiesa Valdese, testimoniando l’impegno di queste istituzioni nel promuovere e tutelare i diritti umani.