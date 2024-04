Scritte No Vax, la solidarietà dell’europarlamentare Maria Angela Danzì

«Piena solidarietà a Varesenews e al Partito democratico diventati obiettivo di fanatici no-vax con scritte negazioniste che colpiscono non solo l’informazione e la politica ma anche tutta la società civile italiana. Rivolgo infatti un pensiero anche alle persone colpite dal Covid e alle loro famiglie, perché purtroppo le vittime sono state tante, soprattutto qui in Lombardia, ed è incredibile che qualcuno possa ancora negarlo. La pandemia sembra lontana ma i suoi effetti, ci dice la comunità scientifica, sono e saranno di lungo periodo su molti aspetti concreti della vita quotidiana, in primis sulla salute mentale. Durante quei giorni difficili, quei mesi difficili, l’Italia fu il primo paese occidentale ad essere colpito duramente dal virus e grazie a un fronte comune civico e civile, medico e politico, siamo riusciti a dare risposte immediate che sono state poi applicate in Europa e nel mondo. Ora la nostra attenzione deve rimanere focalizzata su questa fase, sul supporto alla salute, alla salute pubblica».

Lo scrive Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento Cinquestelle inj merito agli imbrattamenti alla sede del Pd di Malnate e alla redazione di Varesenews dal tenore No Vax.