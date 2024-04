Scuola aperta nel weekend come un museo per la mostra su fossili e minerali

Lo stupore ha fatto da filo conduttore alla mostra Alla scoperta dei fossili e minerali: le creature che il tempo ha dimenticato, allestita alla scuola Primaria Battisti di Oggiona e aperta al pubblico, come un vero e proprio museo, durante il fine settimana.

L’esposizione, ha registrato molto interesse e una buona affluenza: bambini e adulti sono stati conquistati dalla grande varietà ed esemplari presenti, con diverse specie di fossili, animali e vegetali, provenienti da ogni parte del mondo.

“Chi è rimasto affascinato e incuriosito dalla mostra potrà tornare l’anno prossimo, con una nuova esposizione con altri reperti: nuovi esemplari, oltre a quelli esposti, arriveranno strada facendo, così da integrare le collezioni”. È la promessa di Adriano Segato che ha organizzato l’esposizione insieme al Comitato dei genitori e le insegnanti della scuola Primaria.



Il gioco di squadra ha caratterizzato anche le fasi di ideazione e organizzazione dell’evento.

Grandi pannelli hanno aiutato a ricostruire passato e presente delle specie proposte. La ricchezza emersa, si svela attraverso esemplari di scyphocrinite della classe degli echinodermi, tharraias pesce semi mummificato del periodo giurassico, proveniente dal Brasile, il megalodonte, una specie estinta di squalo di notevole dimensioni.

È stato emozionante per il pubblico, composto soprattutto da famiglie, poter osservare i reperti da vicino, approfondirne la datazione e confrontarli con gli esemplari tuttora in vita.

In chiusura il ringraziamento ad Adriano Segato, al Comitato genitori e alle docenti.

Nei prossimi giorni l’aula-museo sarà aperta esclusivamente ad altre classi dei plessi dell’Istituto Comprensivo Galvaligi di Solbiate Arno, cui appartiene alnche la primaria Battisti.