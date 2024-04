“Semi di spirito” di Luca Gastaldo in mostra da Punto sull’Arte a Varese

La grande arte di Luca Gastaldo protagonista da PUNTO SULL’ARTE a Varese con “Semi di spirito” il cui VERNISSAGE si terrà SABATO 4 MAGGIO dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno). Luca Gastaldo sarà presente all’inaugurazione.

LUCA GASTALDO, varesino di adozione e pittore di grande talento in “Semi di spirito”, attraverso una pittura potente ed evocativa, esplora la parte più fantasiosa del nostro immaginario. Il titolo della mostra nasce dai numerosi racconti che l’artista ascoltava da bambino. Le storie che hanno fatto parte della sua infanzia sono state i semi da cui è germogliato un vastissimo repertorio di immagini ed emozioni. Gastaldo, dotato di una curiosità insaziabile, nelle sue tele dominate dal blu, il colore dell’introspezione, della spiritualità e dei sentimenti profondi, cattura sensazioni e umori proponendo nuovi percorsi di lettura.

Per PUNTO SULL’ARTE l’artista ha dipinto storie che fanno breccia nel cuore di chi le osserva. In mostra sono esposti episodi di racconti provenienti da svariate tradizioni locali, dalla “Ricerca del prode”, una storia originaria dei Nativi Americani, alla “Bandiera fatata” appartenente alla cultura scozzese. È dall’ascolto, dunque, che nascono le sue tele, un ascolto attento e partecipato che gli permette di visualizzare un mondo altro. Sono opere coinvolgenti, dove lo spettatore viene assorbito dal racconto e trascinato dalla crescente curiosità di sapere come vada a finire la storia.

I quadri di Luca Gastaldo partono da un’idea, ma lungo il percorso nuovi elementi prendono il sopravvento, portando il pensiero iniziale verso un nuovo sviluppo. Nuove immagini si affacciano all’orizzonte, forse evocate da sensazioni lontane. Le opere presentate nelle luminose sale di PUNTO SULL’ARTE segnano una svolta nel percorso artistico di Gastaldo. L’artista, da sempre appassionato del colore ad olio, in queste nuove tele lo utilizza con una maggiore intensità esaltandone la materialità. Le opere della mostra “Semi di spirito” sono un punto di partenza verso una nuova fase del suo lavoro, infatti accanto ai dipinti più grandi sono presenti anche opere di piccole dimensioni realizzate ad acrilico e dalle quali emerge l’influenza che ha avuto il Romanticismo nella pittura di Gastaldo. “Semi di spirito” è una mostra che ci porta a riflettere nel profondo, facendoci viaggiare con la fantasia e trasportandoci in una realtà altra.

SEMI DI SPIRITO sarà visitabile fino al 1 giugno 2024.

LUCA GASTALDO nasce a Milano nel 1983. Si laurea in pittura all’Accademia di belle Arti di Brera e dal 2006 espone in mostre personali e collettive in tutta Italia e all’estero, tra le quali si ricordano “La casa di questa mia sera” (2008) e “La luce e il buio” presso la Galleria Bianca Maria Rizzi a Milano, “Tra suggestioni romantiche e vibrazioni contemporanee” presso il Parlamento Europeo di Bruxelles (2010); “La luce e il suo contrario” presso la Fondazione Bandera per l’arte a Busto Arsizio, Varese (2011) e la tripla personale “Lucenergia” presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese (2012). Negli ultimi anni l’artista è stato protagonista di numerose personali su tutto il territorio nazionale e ha partecipato frequentemente a fiere di settore. Tra le ultime mostre si segnalano “Comunque a casa” presso la Galleria Rubin a Milano (2017) e “Sinestesie” presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese (2018). Nelle opere di Luca Gastaldo il grande protagonista è sempre il cielo, una immensa quinta illuminata contro la quale si staglia un mondo fatto di ombre, di elementi visti in “controluce”, creando atmosfere che sono cariche di emozioni. Le tecniche sono le più diverse, come bitume, stracci, acrilici, pennelli, gessetti, ma il risultato è sempre uno sviluppo quasi incontrollato dell’idea iniziale. Non silhouette incorporee, ma volumi percepibili che seppur nascosti nel buio, sono espressivi, mobili, palpitanti come i pensieri quando ingombrano lo spirito e un po’ lo spaventano. Le immagini dipinte da Gastaldo non sono alberi, monti o fiumi ma emozioni, ricordi, desideri. Una pittura autenticamente romantica con tutto il suo contenuto di tragedia attesa, di timore dell’abbandono, di attrazione da parte dei fenomeni della natura, elemento potente e ancora sconosciuto cosi come lo sono le emozioni che turbano da sempre il nostro vivere. Vive e lavora a Induno Olona (VA).

Il primo piano della sede principale di PUNTO SULL’ARTE è un viaggio unico attraverso le ultime tendenze dell’arte contemporanea. I dipinti e le sculture sono opera di rinomati artisti italiani e internazionali e sono espressione dell’anima poliedrica della Galleria. Tra le numerose opere esposte si possono trovare lavori di Annalù, Jernej Forbici, Claudia Giraudo, Lene Kilde, Silvia Levenson, Matteo Massagrande, Kyoji Nagatani, Matteo Pugliese, Alex Pinna, Valeria Vaccaro e molti altri.

Nel centro storico di Varese, in Via San Martino della Battaglia al civico 3, il PUNTO POP offre un’ampia selezione di artisti che si muovono tra le tendenze dell’arte POP, tra di loro è possibile riconoscere Angelo Accardi, Valentina Diena, Giorgio Laveri, Sabrina Milazzo e la coppia di francesi Géraldine Morin e Erik Salin.

Semi di spirito | Luca Gastaldo

A cura di Mario Chiodetti

Inaugurazione: Sabato 4 Maggio 2024, h. 11.00 – 13.00

Location: PUNTO SULL’ARTE | Viale Sant’Antonio 59/61 | Varese, Italia

Periodo: 4 Maggio – 1 Giugno 2024

Orari: Martedì – Sabato 9.30 – 17.00

