Sfida al Legnano per la Varesina, Castellanzese a Caldiero

Domenica 14 aprile alle 15 andranno in scena le dieci partite della trentacinquesima giornata del Girone B di Serie D. La Varesina sarà impegnata a Verano Brianza, centro sportivo della Folgore Caratese, contro il Legnano. La Castellanzese sarà ospite del Caldiero Terme per una sfida sulla carta proibitiva in casa della seconda forza del campionato.

LEGNANO – VARESINA

I lilla allenati da mister Gianluca Zattarin arrivano da una striscia di quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi). Grazie a questi 8 punti il Legnano si è avvicinato a Real Calepina e Castellanzese rispetto alle quali rimane un divario di quattro lunghezze. Negli ultimi due successi entrambi per 1-0 il match winner è stato Gianmarco Staffa. Il centrocampista è attualmente il capocannoniere dei lilla con 6 marcature realizzate. Dall’altra parte del campo ci sarà una Varesina che arriva da un momento molto complicato. La doppia sconfitta interna con Caldiero e Pro Palazzolo ha segnato il cammino degli uomini di mister Marco Spilli, che sembrano ora sono usciti dalla lotta promozione. Il nuovo obiettivo a stretto raggio delle fenici è quello di restare ancorate alla zona playoff perché gli ultimi risultati negativi hanno messo in discussione anche la partecipazione dei rossoblù alla post season. Per centrare almeno la quinta posizione ci sarà da battere la concorrenza dell’Arconatese, appaiata a quota 60, con gli oroblu che ad oggi sarebbero sesti per via della differenza reti. La partita si disputerà nel centro sportivo della Folgore Caratese a Verano Brianza, vista l’inagibilità dello stadio Mari dovuta all’allestimento della pista in vista del Palio di Legnano.

CALDIERO – CASTELLANZESE

La Castellanzese sarà impegnata in una trasferta sulla carta proibitiva contro il Caldiero Terme. I gialloverdi arrivano da due veri e propri colpacci contro le due rivali per la promozione, Piacenza e Varesina. La squadra allenata da mister Cristian Soave è adesso al secondo posto in classifica con un solo punto in meno rispetto al Piacenza. La compagine veronese vanta un Lorenzo Zerbato in splendida forma: il numero 7 arriva da tre gol consecutivi. La Castellanzese domenica scorsa ha rimediato una pesante e inaspettata sconfitta. Al “Provasi” la squadra di mister Fiorenzo Roncari ha ceduto sotto i colpi del fanalino di coda, Ponte San Pietro. La formazione bergamasca, rigenerata dall’arrivo in panchina di mister Giovanni Gargantini, si è imposta per 5-2. Adesso il calendario è piuttosto in salita per i neroverdi. Infatti, dopo la sfida in territorio veneto, la prossima settimana a Castellanza arriverà il Piacenza capolista. In contemporanea la diretta concorrente Real Calepina sarà impegnata a Crema a caccia di punti salvezza. Le due squadre sono ora appaiate a 38 punti con la Castellanzese avanti per scontri diretti. La gara di andata si concluse con un pareggio per 2-2.