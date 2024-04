Sfruttamento della prostituzione, la polizia locale di Varese denuncia

Sono gravi i reati contestati a un uomo da parte della polizia locale di Varese: le attività di indagine del Nucleo Ispettivo e di quello Operativo Antidegrado del Comando di Palazzo estense hanno portato alla denuncia di un uomo accusato di “induzione e sfruttamento della prostituzione“ e per il “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina“.

La complessa attività di indagine che ha portato a questo esito è scattata in seguito ad una segnalazione di un amministratore di condominio relativa ad un appartamento di Varese. La Polizia locale ha così potuto identificare e ascoltare una donna di nazionalità cinese che confermava di essere stata indotta da un uomo che, sfruttando lo stato di irregolarità della signora, l’aveva convinta a trasferirsi a Varese per prostituirsi. L’uomo è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della Legge Merlin, sull’induzione e sfruttamento della prostituzione e per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La donna è stata invece segnalata alla Questura di Varese per le successive procedure.

«Mi congratulo con il lavoro svolto dagli agenti della Polizia locale – dice l’assessore Raffaele Catalano – che grazie alla professionalità e all’impegno hanno raggiunto un risultato importante in questa delicata vicenda».

«Abbiamo raccolto la segnalazione di un cittadino – spiega il Comandante della Polizia locale di Varese – e grazie ad essa gli agenti sono stati impegnati in una complessa attività di indagine che ha portato al deferimento di un cittadino all’Autorità Giudiziaria. Faccio i miei complimenti a tutti gli agenti coinvolti in questa operazione».