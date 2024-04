Si perdono sui monti del Piemonte, le trova l’elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa

Stanno bene le due ragazze che nel pomeriggio di martedì sono state individuate e riportate a valle dopo essersi perse sulle alture del Verbano Cusio Ossola.

Una chiamata di soccorso infatti è stata passata dal numero unico di emergenza 112 al gruppo volo Malpensa dei vigili del fuoco per due escursioniste che si erano perse durante una gita sopra il comune di Beura (Vco) a quota 1.000 metri.

Le ragazze, da quanto risultava, hanno perso il sentiero e si sono ritrovate in una zona impervia. Il “Drago 150“, un AW139 decollato da Malpensa e in servizio ai vigili del fuoco ha individuato le disperse.

Il personale tecnico le ha dapprima imbragate e recuperato con il verricello. Le ragazze sono state poi trasferite più a valle dove vi era il personale vigili del fuoco di Verbania.

È il secondo intervento nel giro di neppure 24 ore che ha visto protagonisti gli aerosoccorritori del gruppo volo Malpensa. Lunedì di Pasquetta una comitiva di 10 ragazzi aveva scelto un isolotto in mezzo al fiume Po per una grigliata ma sono rimasti bloccati in mezzo al fiume a causa dell’ingrossarsi della portata a causa del maltempo nel territorio del Comune di Suardi in provincia di Pavia. Anche in questo caso l’AW139 Drago 150 decollato da Malpensa li ha recuperati e affidati illesi al personale vigili del fuoco del comando di Pavia.