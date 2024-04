Si ribaltano con il kayak nel Ticino, due persone salvate dall’elicottero dei vigili del fuoco

Soccorsi in azione verso le ore 13 di venerdì 5 aprile a Vizzola Ticino per mettere in salvo due persone che si sono ribaltate con il kayak mentre percorrevano il fiume Ticino.

Per cause ancora da verificare, i due escursionisti hanno perso il controllo della propria imbarcazione e per mettersi in salvo si sono aggrappati a delle piante.

I vigili del fuoco sono intervenuti, oltre che con personale di terra e sommozzatori, anche con l’elicottero di soccorso che ha recuperato le due persone coinvolte, un uomo di 37 anni e una donna di 32 anni, e li ha portati in salvo alla Pista Pirelli di Vizzola Ticino, dove sono stati presi in cura dai sanitari.