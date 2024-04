Si ribaltano in auto nella notte, quattro giovani feriti a Blevio

È di quattro giovani finiti in ospedale il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Belvio (Como) poco prima dell’una di lunedì 29 aprile. Due le auto coinvolte, di cui una si è ribaltata con i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per rimettere in sicurezza i veicoli.

Sul posto quattro ambulanze, automedica ed elicosoccorso: lo scontro in via Enrico Caronti, subito dopo l’hotel Mandarin Oriental.

I feriti sono due ragazzi di 20 anni, una giovane di 22 e un trentenne, tutti trasportati in codice giallo algi ospedali San Gerardo – Monza – e Sant’Anna, a Como.

I carabinieri della Compagnia di Como hanno operato sul posto per rilievi e viabilità.