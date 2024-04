Si va verso la chiusura del centro vaccinale al “casermone” di Gallarate?

Quale futuro per il centro vaccinale del “casermone” di Gallarate? È quanto stanno discutendo i vertici dell’Asst Valle Olona con Regione Lombardia.

Aperto in tutta fretta nel dicembre 2021 per rispondere al bisogno di tamponi per il Covid e nel gennaio 2022 per garantire le vaccinazioni anticovid a un’ampia platea di cittadini, le 40 linee vaccinali iniziali si sono via via ridotte a mano a mano che veniva superata l’emergenza e il covid diventava un ricordo.

Il centro, ricavato nell’ex deposito dell’Aeronautica lungo il Sempione, ha continuato con la sua doppia offerta di tamponi e di vaccini divenendo il punto di riferimento dell’Asst Valle Olona per tutti i tipi di vaccinazioni, a cominciare dall’antinfluenzale per passare a quelle obbligatorie dell’età pediatrica.

Il Centro è stato anche individuato come futuro polo per le grandi emergenze: il disegno regionale è di accentrare in questi capannoni il quartier generale di grandi operazioni di tipo sanitario. Qui sono sono destinati anche i letti di terapia intensiva che hanno dato un grande contributo con l’ospedale in fiera nei momenti più critici della pandemia. Il progetto prevede attività di formazione, ricerca e ricovero di terapia intensiva e subintensiva.

Una volta superata l’emergenza e in attesa che con i fondi del PNRR si crei la futura sede delle emergenze, che verrà gestita da Areu con impegno in prima linea dell’Asst Valle Olona, la direttrice Daniela Bianchi e i suoi collaboratori stanno definendo il da farsi: proseguire con le attività vaccinali o riportare le attività all’interno dei presidi abbandonando quell’area.

“ Sono in corso valutazioni” fanno sapere dall’Asst Valle Olona che al momento non conferma né smentisce la notizia dell’imminente chiusura.