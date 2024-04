Sicurezza lavoro, Astuti (Pd): “In commissione d’inchiesta continua il lavoro per garantire un diritto fondamentale”

“Domani ricorrerà la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ventiquattro ore che devono fungere da monito per tutte e tutti”. Così il presidente dem della Commissione d’inchiesta Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia Samuele Astuti.

Prosegue: “Quando parliamo di salute e sicurezza, ci riferiamo a diritti che sono sanciti e custoditi all’interno della nostra Costituzione, ma, nonostante ciò, oggi sono troppo spesso non garantiti: i numeri degli incidenti, degli infortuni e dei morti sul lavoro sono drammatici. Penso alla disgrazia di Firenze, al bollettino quasi giornaliero di morti sul lavoro, agli infortuni. Troppo spesso ci concentriamo solo sui numeri, trascurando il fatto che dietro a queste statistiche inaccettabili ci sono persone, storie, famiglie distrutte e diritti negati. Il problema è sempre più pressante ed è nostro compito intervenire con urgenza e al meglio per fermare questa strage”.

Conclude: “Ecco perché in Lombardia abbiamo fortemente voluto e istituito una commissione d’inchiesta che sta lavorando coinvolgendo e ascoltando le parti sociali coinvolte, le associazioni di categoria, gli enti locali e i lavoratori stessi, per arrivare presto alla formulazione di proposte concrete che incideranno positivamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.