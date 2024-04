Skorpions ancora imbattuti: Frogs battuti 26-22 nel derby

(Foto Facebook – Italian Football League)

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. C’era molta attesa per il derby tra Frogs Legnano e Skorpions Varese al “Vigorelli” di Milano e la gara non ha deluso le aspettative. Alla fine solo 4 punti dividono le due squadre, ma a uscire con la vittoria sono i varesini che mettono in fila il quinto successo da inizio campionato, confermandosi ancora imbattuti in questa stagione. Non basta un terzo quarto da 16 punti per. legnanesi, che vedono sfumare nel finale un risultato positivo. I Frogs sono ora a due vittorie e tre sconfitte, ma la prestazione offerta nel sabato sera milanese fa ben sperare per le prossime partite.

LA CRONACA

La gara parte nel segno degli Skorpions, che nel primo quarto trovano la via del touchdown con la corsa di Silvestri e la trasformazione di Granelli che sigla il 7-0.

Seconda frazione che vede la reazione legnanese, con Sheehy-Guiseppi che va in meta ma la mancata trasformazione lascia i Frogs dietro di un punto. La risposta varesina arriva con la Griffin-connection: Ryan lancia per Maclaine che riceve il touchdown – con trasformazione valida di Granelli – che porta al 14-6. Poco prima dell’intervallo si ferma a poche yard dal traguardo un’azione legnanese sull’asse tra Salum e Sheehy-Guiseppi che però non porta a punti.

La grande azione dei Frogs è però carburante per il terzo quarto, con l’intesa tra Salum e Sheehy-Guiseppi che questa volta va fino in fondo, con i due che si ripetono anche per la conversione da due punti che vale il pareggio. Sheehy-Guiseppi è in fiducia e dopo un fieldgoal sbagliato da parte degli Skorpions, mette a segno un altro touchdown e un’altra conversione da due punti che fa volare i legnanesi. Ma Ryan Griffin non ci sta e inizia a trovare ricevitori per macinare campo. La giocata in endzone finisce nelle mani di Zanovello che riporta a contatto i suoi sul 22-20, ma l’aggancio si perde sulla conversione da due punti che non va a segno.

Il qb dei varesini si rimette all’opera nel quarto e conclusivo parziale, con il lancio ancora per Zanovello che vale il nuovo vantaggio, sul 26-22. La trasformazione anche questa volta non va a segno e così e così la gara resta aperta, ma a chiudere le speranze dei Frogs è la difesa degli Skorpions che questa volta non concede campo ai grigioneri e si porta a casa la quinta vittoria stagionale.

Domenica 5 maggio per gli Skorpions ci sarà il ritorno al “Franco Ossola” per la sfida tra imbattute contro i Dolphins Ancora. Sarà grande spettacolo e in palio ci sarà il primo posto nella griglia playoff.