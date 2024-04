Skorpions forza quattro: battuti anche i Panthers campioni d’Italia

Quattro su quattro per gli Skorpions Varese, che nel 2024 rimangono imbattuti e vincono anche in casa dei campioni d’Italia in carica, i Panthers Parma; 38-34 il finale. Un successo sudato e portato a casa solo nell’ultimo attacco da parte dei ragazzi di coach Nick Holt, ma che rende se possibile ancora più dolce il sapore della vittoria.

L’inizio non è dei migliori per i varesini, che vanno subito sotto 14-0. Ryan Griffin viene marcato strettissimo e così i punti li mettono a segno Silvestri con due kickoff return e Migliori con un intercetto riportato in meta. Nel finale, dopo il controsorpasso Panthers, ci pensano i due fratelli Griffin a vincere la gara: Ryan lancia due volte per il fratello Maclaine che riceve per oltre 50 yard e poi corre in meta il touchdown decisivo del 38-34 che fa esultare Varese.

Gli Skorpions con questo inizio stagione da 4-0, con gli scalpi delle ultime due finaliste dell’Italian Bowl – Firenze e Parma -, si candidano così a essere la testa di serie di questa stagione. Dopo una settimana di pausa, sabato 20 aprile al “Vigorelli” di Milano ci sarà il derby contro i Frogs Legnano, un’altra sfida di grande interesse per confermarsi al vertice.

LA CRONACA

Partono subito con un touchdown i Panthers che vanno a segno con Alinovi, servito da Patterson, che si ripete poco dopo mandando a referto anche Zatti. Diaferia non sbaglia i calci e così il parziale va subito sul 14-0. La risposta degli Skorpions è nel kickoff return di Silvestri che – con il punto aggiuntivo di Granelli – dimezza le distanze. La ripresa si riapre proprio dal piede del kicker varesino che porta altri tre punti agli Skorpions con un field goal dalle 23 yard, mentre i Panthers si prendono due punti con la difesa mettendo a segno una safety. All’intervallo la gara è così sul 16-10 per i padroni di casa.

Il terzo quarto si apre bene per gli Skorpions, che trovano la via del touchdown con il lancio di Ryan Griffin per Volonnino. Poi è la difesa varesina ad andare a segno con Milgiori che intercetta e riporta il pallone in meta per il massimo vantaggio Skorpions sul 24-16. I Panthers però reagiscono subito e prima vanno in touchdown con una corsa del quarterback Patterson e poi vanno a segno con una trasformazione da due punti con Minniti. Silvestri si ripete sul kickoff return e va ancora in meta per il nuovo vantaggio varesino sul 30-24, con la trasformazione non valida. Il quarto periodo inizia nel segno degli emiliani con la corsa vincente di Parnell da 10 yard e il piede destro di Diaferia che prima trasforma il punto addizionale e poco dopo mette a segno un field goal dalle 25 yard che porta il vantaggio sul 34-30. La risposta varesina passa dalla connection tra i due fratelli Griffin con Ryan che lancia due volte per Maclaine per due tracce lunghe che permettono ai biancorossi di portarsi in red zone. È poi lo stesso Maclaine ad andare a segno su corsa, con Silvestri che ne aggiunge altri due portando il risultato sul 38-34. A blindare la vittoria è un ottimo turno difensivo dei ragazzi di coach Holt che fermano gli ultimi tentativi dei Panthers e si portano a casa la quarta vittoria su quattro.