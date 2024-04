Smottamento nelle Centovalli: interruzione del traffico internazionale sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno messo in ginocchio parte della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, causando uno smottamento in territorio svizzero poco dopo la località di Camedo. Questo evento ha generato significativi disagi per i viaggiatori, con ripercussioni sia sul traffico internazionale che su quello nazionale svizzero lungo questa linea ferroviaria.

Attualmente, gli operatori ferroviari stanno lavorando senza sosta per organizzare servizi sostitutivi via bus lungo la tratta ticinese interessata dallo smottamento, al fine di garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi per i passeggeri. Questa soluzione temporanea permette di mantenere una certa fluidità negli spostamenti, seppur con inevitabili rallentamenti e possibili variazioni di orario.

Il traffico regionale italiano lungo la tratta tra Domodossola e Re non è stato interessato dall’evento e procede regolarmente. È importante rimanere aggiornati sugli sviluppi della situazione nelle prossime ore, poiché ulteriori informazioni potrebbero emergere e influenzare l’organizzazione dei servizi di trasporto. Per rimanere informati, è consigliabile consultare i canali ufficiali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che forniranno aggiornamenti tempestivi sulla situazione e sulle eventuali modifiche al servizio.