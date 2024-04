Scegliere di destinare il tuo 5×1000 a sostegno del Villaggio del Fanciullo di Morosolo è un gesto di generosità che può fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà. Con il tuo contributo del 5×1000 puoi supportare progetti, iniziative ed attività della comunità varesina che da 50 anni opera sul territorio, in particolare a Casciago, Varese e provincia ma anche in Lombardia e si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità, tutela del benessere dei minori e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti.

Come fare? E’ molto semplice: basta inserire il CODICE FISCALE 0584050124 del Villaggio del Fanciullo di Morosolo all’interno della dichiarazione dei redditi e nello spazio apposito del CUD. Si può così contribuire a dare speranza e una vita migliore a chi vive in situazioni difficili. Il 5×1000 è un’opportunità preziosa per garantire un futuro più luminoso e ricco di nuove possibilità a chi ne ha bisogno.