Spaccata nella notte alla pizzeria Mezzaluna di Biumo: “Non ce la facciamo più”

«Erano le quattro meno dieci, ci siamo svegliati per quei rumori che venivano da sotto, dalla pizzeria». Il locale è la Mezzaluna, che dà sulla parte finale delle Statale che entra a Varese dalla Valganna, via dei Mille, quartiere varesino di Biumo Inferiore e chi parla è la signora Veronica, di fatto la titolare (il locale è il fratello in viaggio all’estero).

Questa notte, lunedì 22, qualcuno ha cercato di introdursi nel locale frantumando i vetri. Un tentativo di furto andato male perché la spaccata sì c’è stata ma non ha sortito gli effetti sperati: il baccano ha messo in allarme i residenti e la donna, assieme al marito si sono affacciati dal balcone che dà proprio sulla strada, e che si trova sopra al locale. «Erano in due e sono scappati, quando hanno capito di essere stati scoperti sono fuggiti. Abbiamo chiamato la polizia, faremo denuncia». Oltre alla vetrina della pizzeria nella notte appena passata anche un altro pub nello stesso quartiere ha subito un tentativo di furto, afferma l’esercente.

«Per il nostro locale, è il secondo tentativo di intrusione nel giro di pochi mesi. Gente sbandata, spesso stranieri che passano, decidono di tentare il colpo, spaccano, fanno danni e poi se ne vanno», spiega Veronica. «Siamo stufi, la situazione qui è diventata ingestibile. So che hanno spaccato i vetri al negozio che vende panini kebab, e anche al negozio di animali hanno sfondato la porta e sono entrati. Abbiamo questo locale da 40 anni, ma una situazione del genere non si è mai vista».

Il Comune ha in passato attivato azioni specifiche legate a contrastare alcune situazioni di degrado in alcune aree della città attivando ordinanze che impedivano di consumare alcolici nella zone “calde“ del capoluogo, in particolare nelle zone intorno al comparto delle stazioni e nelle strade che stanno non molto lontano dalla zona colpita dai ladri la scorsa notte, in particolare la via Carcano, continuazione di via dei Mille. La ristoratrice farà denuncia alla polizia per quanto avvenuto la scorsa notte.

Le Volanti della Polizia – e le altre forze dell’ordine – sono presenti con pattuglie che sorvegliano il territorio e quanto avvenuto rappresenta uno dei molti episodi ciclici che si ripresentano di tanto in tanto in alcune zone della città, specialmente di notte: non si tratta di ladri di professione, piuttosto sbandati spesso alla ricerca di quanto basta per una dose o una notte di sballo con l’alcool.