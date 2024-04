Spaccio nel parcheggio del supermercato, carabinieri arrestano una donna a Sesto Calende

Una donna ed un uomo fermi nel parcheggio di un supermercato: circostanza all’apparenza normale se non fosse per un movimento sospetto intercorso tra i due, che non è passato inosservato ai Carabinieri della Stazione di Sesto Calende, in servizio di pattuglia nei pressi delle aree commerciali per prevenire furti e borseggi in danno dei clienti.

Questa volta però non si è trattato di un furto, ma della cessione di una dose di cocaina. Nonostante il tentativo maldestro dell’uomo, che ha tentato di disfarsi della dose appena acquistata, i Carabinieri hanno subito compreso la situazione, procedendo alla perquisizione dell’autovettura su cui viaggiava la donna, una 26enne marocchina residente nel milanese.

Consistente il bottino rinvenuto: la donna è stata trovata in possesso di ben 50 dosi di cocaina (30 grammi circa), alcune di eroina (poco più di 4 grammi) e della somma di 1.350 euro in contanti, elementi che

lasciano presupporre l’esistenza di un fiorente giro d’affari.

L’assuntore è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Varese, mentre per la giovane donna si sono aperte le porte del carcere di Como, dove nei prossimi giorni si effettuerà l’interrogatorio di garanzia.