Spilli dopo la sconfitta della Varesina: “Periodo nero, ora guardiamo avanti”. Soave esalta la prestazione del Calderio

Spilli 1: “Non sono d’accordo che la partita di oggi sia stata sulla falsa riga di quella di mercoledì. Nei primi venti minuti siamo stati attenti, creando i presupposti per andare in vantaggio. Per demerito nostro non siamo riusciti a concretizzare le occasioni favorevoli. È un periodo nero, dato che al primo tiro che concediamo ci fanno sempre gol. inoltre, sono venuti fuori gli spettri della partita scorsa”.

Spilli 2: “Con oggi abbandoniamo definitivamente la corsa al primo posto. Spero che questo sia un peso che ci togliamo di dosso, pensando di poter comunque andare ai playoff, che comunque non garantiscono il salto di categoria in caso di vittoria. Ora dobbiamo ritrovare le motivazioni, focalizzandoci su obiettivi secondari. Non dobbiamo sporcare il percorso che stiamo facendo, questo lo dobbiamo alla società. Non dobbiamo dare la sensazione di essere in vacanza”.

Spilli 3: “Rispetto al girone di andata siamo meno incisivi. Anche se concludiamo di meno, le nostre azioni le creiamo. Dietro in questo momento siamo imbarazzanti. Prendiamo gol con un solo avversario in area e nessuno dei tre difensori va a marcare. Il Caldiero dal punto di vista difensivo ci hanno dato una lezione di come si va in campo, difendendo con le unghie e con i denti”.

Spilli 4: “L’assenza di Amoabeng sta pesando tantissimo. È uno dei pochi che va a marcare in certe situazioni ed è uno che trasmette molta personalità. Guidetti manca da nove gare. Lui, nella nostra squadra, ha caratteristiche ben precise. Rispetto al girone di andata abbiamo peggiorato tantissimo l’aspetto realizzativo con 10 gol in meno. Dietro ci sta mancando la cattiveria giusta per andare a marcare e lasciamo due metri di spazio, in area, agli avversari”.

Soave: “Non è stata una partita più facile del previsto, soprattutto contro la Varesina, squadra con un potenziale offensivo importante. Siamo stati bravissimi a limitarli e a rischiare veramente poco. Va dato grande merito alla mia squadra che ha disputato una grandissima partita. Essendo ad un punto dalla vetta dobbiamo ragionare come abbiamo sempre fatto. Nelle ultime due partite (con Varesina e Piacenza) abbiamo dimostrato grande personalità, nonostante la posta in palio fosse molto importante”.