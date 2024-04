Spostamenti nel centrodestra: Mariella Meucci da Fratelli d’Italia a Forza Italia. “Torno a casa”

«Sono tornata a casa». Così esordisce Mariella Meucci nel comunicare il suo spostamento da Fratelli d’Italia, di cui è stata attivista entusiasta per anni, a Forza Italia.

«Il disagio è iniziato circa un anno fa, alla fine della campagna per le regionali. Mi sono sentita messa in un angolo dai tanti sgomitanti dell’ultima ora, non c’era piu comunicazione. E così, come 8 anni fa ho lasciato Forza Italia dove avevo militato per 20 anni, ora torno in Forza Italia. Torno a casa serena e consapevole del bilancio di questi anni, che si chiude in pareggio. Sento però l’esigenza di cambiare percorso personale e politico, anche se conservo il grande onore e orgoglio di essere entrata in FDI quando il partito era al 3%.nazionale e di avere, in parte, contribuito alla sua crescita».

Vera “pasionaria” e da sempre interessata ai temi della emancipazione della donna, Mariella Meucci da Forza Italia se n’era andata «Quando Daniela Santanchè e Mario Mantovani fondarono “Noi repubblicani” – Spiega – Fu Daniela Santanchè in persona a convincermi a seguirla, prima in quell’avventura e poi in Fratelli d’Italia. Ora però credo che il ciclo in Fratelli d’Italia sia proprio concluso. Torno nel partito dove un uomo di nome Silvio mi ha insegnato a a fare politica: e ci torno come militante, in punta di piedi, con le mie proposte ma senza poltrone. Non è nel mio stile: io amo fare, non chiedere».

Lo strappo non è pesante, però, specie con alcuni dei personaggi politici varesini che più le sono stati vicini in questi anni: «Ci tengo a sottolineare che con Andrea Pellicini ci siamo lasciati amorevolmente e con commozione. Permettetemi perciò di rivolgere un caro abbraccio al Coordinatore, perchè mi ha spesso difeso e per la sua signorilità. Ma anche al Sindaco Emanuele Antonelli per la sua onesta’ intellettuale e morale e al Presidente di Circolo Falciglia per l’amicizia e stima. E, in rappresentanza delle donne di Fdi Varese, l’assessore Francesca Caruso per le nostre grandi discussioni e per avermi candidata nel Direttivo Provinciale. Io, comunque, resto dalla stessa parte delle barricata».