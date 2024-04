Stati Uniti d’Europa e il Sindaco Galimberti incontrano a Varese una delegazione del partito di Zelensky

Esponenti di Stati Uniti d’Europa, a Varese – nel promuovere un appello per accelerare e accrescere l’aiuto all’Ucraina – hanno incontrato con il Sindaco Galimberti e il consigliere regionale Licata una delegazione del partito del Presidente Zelensky guidata dal parlamentare Oleksii Ustenko: si è discusso di eventuali progetti da sviluppare tra Varese e città ucraine e del ruolo di Stati Uniti d’Europa nel promuovere il sostegno all’Ucraina da parte delle istituzioni dell’Ue, dei paesi membri e dell’Italia.

Stati Uniti d’Europa, la novità delle prossime elezioni europee, chiede all’Ue e all’Italia uno sforzo maggiore, come peraltro chiesto dal Presidente Zelensky, al fine di rendere possibile la liberazione dei territori occupati.

“Le sconvolgenti immagini del documentario “20 giorni a Mariupol”, proiettato al multisala Impero, e i bombardamenti di queste ore su Kharkiv e Odessa, rafforzano la nostra determinazione nel chiedere di far di più e presto. La variabile rispetto all’esito del conflitto in Ucraina è l’aiuto occidentale, fino ad oggi vitale, in prospettiva decisivo” hanno affermato Valerio Federico, Salvino Reina, Luca Perego, Patrizia De Grazia e Orlando Rinaldi.