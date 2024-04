“Straordinario vedere l’eclissi solare dal mio balcone di New York”: la testimonianza del varesino Mauro Porcini

«Osservare un fenomeno naturale così straordinario dalla terrazza del mio appartamento al 55esimo piano di un edificio di New York ha avuto un sapore davvero speciale». Commenta così Mauro Porcini, nato a Gallarate e cresciuto a Varese nel quartiere delle Bustecche, tra i designer più apprezzati e premiati al mondo, attualmente Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo a New York.

Dal balcone della sua casa di Manhattan ha ripreso le fasi dell’eclissi e le ha condivise con noi di VareseNews, raccontando emozioni e sensazioni di un evento unico e speciale.

«Lo spettacolo della natura incontra lo spettacolo tutto umano della skyline di Manhattan, quasi a ricordarci due verità, distinte ed importanti – ci racconta Porcini -. In primis, siamo parte anche nei umani del sistema meraviglioso della natura in continuo movimento, e le meraviglie create dalle nostre idee e dalle nostre mani, per quanto artificiali possano apparire, sono anch’esse la manifestazione di quella stessa forza naturale che muove luna e sole. Al contempo, e in secondo luogo, la natura con questa eclissi che segue di soli pochi giorni il terremoto che abbiamo vissuto a New York, ci ricorda chi è davvero in controllo di tutto: Lei, e solo Lei, Madre Natura».

L’ECLISSI SOLARE

L’eclissi solare è un raro fenomeno che ha oscurato il cielo sopra Messico, Stati Uniti e Canada a partire dalle 15.42 ora locale (17.42 ora italiana) di martedì 8 aprile. Si tratta di un fenomeno astronomico caratterizzato dall’oscuramento – totale o parziale – del disco solare da parte della Luna in fase di novilunio. Si verifica quando Sole, Luna e Terra sono perfettamente allineati tra piano equatoriale celeste e piano dell’eclittica. Durante il fenomeno la Luna si interpone tra il nostro Pianeta e il Sole, proiettando la propria ombra su una porzione della superficie terrestre, da cui è visibile l’oscuramento.

Mauro Porcini, innovatore, più volte inserito in classifiche internazionali pubblicate da diverse riviste specializzate, ha anche scritto un libro “L’età dell’eccellenza”, che avevamo presentato QUI nel quale ha raccontato le strade dell’innovazione e i suoi protagonisti, senza mai dimenticare la sua città natale e le sue radici.

