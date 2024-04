Studenti del liceo Sereni nella baia di Laveno per misurare lo stato di salute del lago Maggiore

Proseguono le iniziative del Comitato Bandiera Blu a Cerro. Nella giornata del 18 aprile si è svolta la fase di campo di una delle iniziative di avvicinamento all’ecologia delle acque interne promossa dal Comitato Bandiera Blu a Cerro che ha visto coinvolta la classe quarta del Liceo Sereni di Laveno Mombello.

L’attività svolta ha previsto un’uscita di campionamento sul lago Maggiore all’interno della baia di Laveno. Gli studenti, supportati da personale tecnico messo a disposizione a titolo gratuito dalla Studio Idrobiologico Lombardo del Dr. Fabrizio Merati (presidente del Comitato Bandiera Blu a Cerro), hanno eseguito campionamenti e analisi di acque lacustri dalla superficie fino a 40 metri di profondità.

L’uscita di campionamento è stata preceduta da una lezione teorica riguardante la descrizione dei meccanismi delle principali dinamiche chimiche e fisiche del nostro lago e le relative metodiche di analisi e di campionamento.

«Il lavoro svolto dalle classi quarte del liceo si inserisce in un più ampio programma pluriennale di avvicinamento all’ecologia delle acque interne che vede coinvolto il liceo Sereni, il Comitato Bandiera Blu a Cerro e lo Studio Idrobiologico Lombardo – spiegano dal comitato – : mezzi, strumentazioni e personale utilizzati nell’iniziativa sono forniti a titolo gratuito, perché la nostra vocazione ed il nostro obbiettivo è quello di coinvolgere le nuove generazioni in un reale lavoro sul campo in modo che sperimentino come l’approccio scientifico sia l’unico metodo per interpretare correttamente le dinamiche ambientali del mondo che ci circonda e mantenerlo in equilibrio».

Le attività teoriche e di campo per il 2023-24 vedono coinvolte anche le classi prime e seconde del Liceo Sereni su un programma di monitoraggio del che dovrebbe concludersi nel corso del mese di maggio 2024.