Studenti e docenti spagnoli al Fermi di Castellanza per il progetto Erasmus+

Presentato nell’aula magna dell’Istituto E. Fermi, il nuovo progetto Erasmus+. Finanziato dall’Unione Europea ha l’obiettivo di permettere la mobilità studentesca tra scuole appartenenti a diversi Paesi europei promuovendo l’integrazione e la condivisione dei valori fondanti l’Unione Europea.

Fino al 19 aprile 2024 l’ Istituto ospiterà 8 studenti e 3 docenti del Centro Escolar Empordà di Roses, Girona. Gli studenti spagnoli saranno impegnati in attività con il corso del biennio dell’Istituto Tecnico Economico in un progetto socioculturale che li porterà alla scoperta delle diverse epoche storiche italiane permettendo così il confronto con le stesse epoche in Spagna. Visiteranno il Castello di Legnano, attraverseranno le trincee a Porto Ceresio, e visiteranno Torino e Milano: «Un viaggio esperienziale per cercare di incuriosirli e stimolarli», hanno spiegato i docenti referenti del progetto. I ragazzi spagnoli hanno avuto anche l’opportunità di conoscere la storia del Palio di Legnano, grazie alla presenza questa mattina del Gran Maestro Raffaele Bonito, mentre questa sera (15 aprile) saranno accolti nella contrada di San Magno per una visita al maniero. A dare il benvenuto agli studenti anche il sindaco della città di Castellanza, Mirella Cerini.

Sempre in questo periodo altri 20 studenti del Fermi sono attualmente in learning week a Malaga.