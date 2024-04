Studenti in visita all’ex ospedale di via Rossi per conoscere la storia della psichiatria nazionale e varesina

“Stamani con tanti ragazzi abbiamo percorso la vita di altri…”

Martedì 9 aprile, dalle 8,30 alle 12,30, a Varese, si è tenuta la Giornata di studio su criticità e risorse della Psichiatria, a partire dalla storia della psichiatria varesina, organizzata dal Gruppo di Lavoro Provinciale per la

salute mentale (GLP), con la collaborazione di tre Istituti di scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Varese, il Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Varese, rappresentato dal dirigente Marco Zago e dalla prof.ssa Chiara Maieron, i Licei Statali Alessandro Manzoni di Varese, rappresentati dal dirigente Francesco Maieron e l’Isis Edith Stein di Gavirate, corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, rappresentato dalla dirigente Laura Ceresa e dalla prof.ssa Ileana Maccari.

Il progetto ha avuto come finalità quella di sensibilizzare gli studenti, poco più di un centinaio delle ultime classi dei tre diversi istituti, rispetto alla tematica della sofferenza psichica.

La giornata ha visto una prima parte tenutasi nell’Aula Magna “Granero-Porati” dell’Università dell’Insubria, in cui, a partire dal benvenuto e dalla prima relazione di Giulio Carcano, Direttore del Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica/Università dell’Insubria, si sono succeduti interventi e proiezioni di brevi filmati.

Nel dettaglio Camilla Callegari, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ha trattato la storia della disciplina psichiatrica in ambito accademico, Giuseppe Armocida, storico e

professore in quiescenza dell’Università dell’Insubria, ha illustrato la storia dell’Ospedale Neuropsichiatrico di Varese, Isidoro Cioffi ha presentato il Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale (GLP) di cui è coordinatore.

I cortometraggi proposti, dal titolo “Cose che non si possono cancellare” e “L’idea e la forma”, hanno portato lo sguardo dei partecipanti su alcune pratiche invasive e denigranti utilizzate nei manicomi, sulla figura di Franco Basaglia e della legge del 1978 che porta il suo nome e sul grande contributo portato alla psichiatria varesina e alla lotta allo stigma nei

confronti della malattia mentale da Edoardo Balduzzi, psichiatra fondatore del GLP.

A condurre, in qualità di moderatore, il susseguirsi dei diversi contributi, il dirigente Francesco Maieron che ha stimolato il dibattito in sala.

A portare il loro saluto e ringraziamento, oltre all’espressione del loro sincero interesse per la realizzazione dell’iniziativa e per la tematica oggetto della stessa, sono intervenuti anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo R. Laforgia ed i dirigenti scolastici Laura Ceresa e Marco Zago.

Nella seconda parte della mattinata, gli studenti sono stati accompagnati in una visita guidata dell’ex-ospedale psichiatrico da Giuseppe Armocida, che ha coinvolto gli alunni in racconti anche personali e spiegazioni dettagliate

di come funzionasse e fosse organizzato l’ex- ospedale. In particolare gli alunni hanno potuto accedere ai padiglioni Antonini (un tempo dedicato alle donne “agitate”), al padiglione Golgi (un tempo dedicato agli uomini “agitati”) ed hanno visitato la chiesa e l’area esterna.

Gli studenti si sono dimostrati attenti e ricettivi ed hanno partecipato anche ponendo alcuni interrogativi agli esperti presenti. L’iniziativa che ha permesso di affrontare con i ragazzi tematiche anche delicate, è stata anche un’occasione di incontro e di scambio tra allievi di istituti ed indirizzi diversi della provincia.