Su La7 va in onda l’inchiesta speciale sulla Varese nera

“Lago Nero” è il titolo della terza inchiesta incentrata sull’estrema destra in provincia di Varese– realizzata, dal giornalista Andrea Palladino – al centro di ‘100 minuti’, il nuovo programma di inchieste di La7 scritto e condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini.

Secondo le anticipazioni diffuse dalla rete “Lago Nero” è il racconto di un filo che parte dagli anni Cinquanta, quando il nord Italia diventa rifugio per ex ufficiali nazisti, con gli eredi pronti ad ospitare il boia delle Fosse Ardeatine o a comporre la colonna sonora per antichi simboli dell’estrema destra. Un filo che Andrea Palladino insegue fino ai giorni nostri.

L’inchiesta parte dalla commemorazione del solstizio d’inverno in una cascina sul Lago di Varese, la notte del 21 dicembre, dove si incontrano e si uniscono gli eredi di Ordine Nuovo con il massimo esponente del nazionalismo russo, Aleksandr Dugin.

E da lì il racconto prosegue. Scava tra eventi, contatti e connessioni. E arriva fino alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, dove i fili della storia si ricongiungono. La trasmissione andrà in onda lunedì 22 aprile alle 21.15 su La7.