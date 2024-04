Successi esterni per Fbc Saronno e Solbiatese, l’Oltrepò si avvicina al traguardo

L’Oltrepò pareggia 1-1 sul campo della Calvairate va vede sempre più vicino il traguardo e la promozione in Serie D. Alle sue spalle, di fatti, il Magenta viene infilato tra le mura amiche dall’Fbc Saronno, che torna a sorridere grazie alla rete di Baldan (Immagine Youtube – Ac Magenta Tv) che sigla l’1-0 finale e porta tre punti agli amaretti.

Stesso risultato per la Solbiatese che grazie alla marcatura di Locati espugna Vergiate; i nerazzurri raggiungono quota 50 punti in classifica e tornano in zona playoff. Nelle posizioni di vetta non vince nessuno: il Pavia impatta 1-1 a Casteggio mentre l’Ardor Lazzate non va oltre lo 0-0 a Meda.

Punti salvezza per la Castanese, che passa 1-0 a Caronno Pertusella, e per la Sestese, che in casa del già retrocesso Vittuone si impone con un rotondo 6-0; in rete Marcone, Galli, Pagliaro, Costantini e Giardino con una doppietta.

Il Verbano invece pareggia 2-2 in casa contro la Base 96 e resta impigliato al penultimo posto in classifica rischiando la retrocessione diretta. Ai rossoneri non bastano le due reti di Vara per prendersi i tre punti.

Chiude la giornata il bel 3-0 della Milanese sull’Accademia Pavese.