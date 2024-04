Successi per la Ice Emotion di Oggiona con Santo Stefano alla finale del trofeo delle regioni ad Aosta

Ad Aosta, durante il fine settimana del 12-13 aprile, gli atleti della squadra Ice Emotion di Oggiona con Santo Stefano, si sono distinti nella prestigiosa Finale del Trofeo delle Regioni.

Francesca Rolla, con la sua incredibile determinazione e abilità, ha trionfato nella categoria Senior, lasciando il segno con una performance eccezionale. Francesca, non solo si è aggiudicata la medaglia d’oro, ma ha anche ottenuto entrambi i punteggi necessari per passare di fascia la prossima stagione.

Aurora Gussoni e Adriana Bossi hanno dimostrato il loro valore nella categoria Basic Novice, anche se l’emozione della finale ha fatto commettere qualche errore di troppo. Le due giovani atlete di Oggiona con Santo Stefano, a causa dei troppi punti lasciati sul piatto, si sono dovute accontentare rispettivamente del 24° e del 26° posto in una competizione feroce e impegnativa.

La giornata di venerdì ha portato con sé un’altra ragione di gioia e di festa per l’Ice Emotion ASD, con Tommaso Gasparoli che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Prenovice.

La Presidentessa dell’Ice Emotion ASD, Rita Martina, ha espresso parole di elogio e gratitudine per gli atleti, sottolineando il loro impegno, la passione e la determinazione con cui affrontano ogni sfida, sia durante gli allenamenti che in gara. Ma il suo plauso non si è fermato qui. Martina ha voluto estendere i suoi complimenti anche allo staff tecnico che ha seguito gli atleti con dedizione e competenza, sia in pista che fuori dal ghiaccio. Cinzia Ghiringhelli, Federico Finazzi, Maristella Maderna, Francesca Montalto e Noemi Castellaro sono stati determinanti nel guidare e preparare gli atleti per questa importante competizione.