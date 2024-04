Successo la serata sul bullismo, buona la prima per l’associazione WGorla Viva

Un incontro che ha lasciato il segno.

Il primo evento della neo-nata associazione WGorla Viva ha raccolto l’entusiasmo di tutti coloro che hanno scelto di trascorrere la serata a Gorla Maggiore, in sala Carnelli.

Venerdì 5 aprile Alex Airoldi e il suo gruppo hanno infatti deciso di puntare i riflettori su un tema attuale e molto sentito, il bullismo, raccogliendo adesioni e interessi da parte dei cittadini e di altre associazioni locali, che hanno risposto con interesse “presente” all’invito.

Ospite d’onore dell’approfondimento Vincenzo Vetere, in passato vittima di bullismo ed oggi anima di ACBS associazione contro il bullismo scolastico, associazione che gratuitamente e con il supporto anche di psicologi, aiuta le vittime di questo purtroppo attuale fenomeno. Vetere, che ha alle spalle la partecipazione a programmi televisivi su reti Mediaset e Rai, nonché relatore alla Camera dei Deputati per il fenomeno del bullismo, è giunto a Gorla Maggiore con l’intento di indurre una riflessione in chi lo ascoltava.

Tanti i commenti entusiasti a margine della serata, come quello di Silvia Caldiroli, di Pro loco Gorla Minore: «La serata di ieri è stata un’esperienza toccante e illuminante. Ascoltare la storia di chi è stato vittima di bullismo e ora guida un’associazione dedicata a combatterlo è stato incredibilmente ispiratore. Il bullismo e il cyberbullismo sono problemi seri che possono avere conseguenze devastanti sulla vita dei giovani. È fondamentale lavorare insieme per creare un ambiente sicuro e accogliente nelle nostre scuole e comunità. Dobbiamo essere uniti nel supporto alle vittime e nell’educazione per prevenire questi comportamenti dannosi. Grazie a ACBS e al suo presidente Vincenzo Vetere, grazie a Alex Airoldi per l’organizzazione di questo importante momento di riflessione ed approfondimento».

Vincenzo Vetere

WGorla Viva, che si definisce – attraverso le parole del presidente Alex Airoldi – «associazione senza scopo di lucro, che vuole creare momenti di riflessione e confronto, organizzando presentazione di libri, serate gratuite di eventi rivolti alla cittadinanza, quali anche serate benefiche atte ad aiutare e supportare le realtà di volontariato ed assistenza della zona», inizia dunque a lasciare il segno in valle Olona.

Soddisfatto Airoldi, il suo vicepresidente Fabrizio Italo, il tesoriere Tiziana Sala e gli altri membri del gruppo per questo primo passo fatto. «Non potremmo che essere contenti, la sala era piena e i commenti del pubblico sono stati veramente positivi. Adesso pensiamo già al prossimo evento: il 19 aprile ospiteremo Roberto Formigoni, che presenterà il suo ultimo libro. Speriamo la gente risponda con lo stesso entusiasmo».