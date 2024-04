Sul palco del teatro Periferico la storia dei lavoratori della Ceruti di Bollate

Sabato 13 aprile, alle ore 21.00, a Cassano Valcuvia andrá in scena “I fiori nella ghisa”, uno spettacolo di Teatro Periferico nato da una raccolta di interviste ai lavoratori della Ceruti di Bollate, storica fabbrica chiusa negli anni ’80, e riscritto tenendo conto del passaggio epocale rappresentato dall’affermarsi del cosiddetto lavoro 4.0.

In un’epoca di cambiamenti organizzativi e di trasformazione dei processi produttivi come quella odierna, un ex operaio rivive la storia della Ceruti di Bollate, da fabbrica produttrice di macchine utensili apprezzate in tutto il mondo a vittima del mercato. I personaggi che animano la scena sono interpretati da Enzo Biscardi, Devis Bollini, Giorgio Branca, Dario Villa e Loredana Troschel, anche autrice del testo, sotto la regia di Paola Manfredi.

Lo spettacolo “I fiori nella ghisa” ha visto la luce nel lontano 2009. Nella sua versione originale lo spettacolo raccontava la parabola della Ceruti di Bollate, da fabbrica produttrice di macchine utensili apprezzate in tutto il mondo a vittima del mercato: la cassa integrazione del ’65, le lotte sindacali, la decisione della Montedison di liquidare la fabbrica, l’occupazione del ’75, la crisi e la definitiva chiusura. Oggi viviamo in un’epoca di cambiamenti organizzativi e di trasformazione dei processi produttivi, un’epoca che vede nascere nuovi lavori, grazie al diffondersi pervasivo delle nuove tecnologie. Assistiamo al formarsi di nuovi modelli di business e alla nascita di nuove professioni che richiedono l’acquisizione di competenze specifiche. I processi produttivi si servono sempre più dell’automazione integrata e di forme di remote working, sia nel settore dei servizi sia in quello manifatturiero. La presenza fisica all’interno delle fabbriche sembra essere destinata a ridursi grazie alla possibilità di controllare le varie fasi del ciclo produttivo anche a distanza.

Alla luce di queste recenti trasformazioni, “I fiori nella ghisa” è stato riscritto e riallestito tenendo conto del passaggio epocale rappresentato dall’affermarsi del cosiddetto lavoro 4.0, in cui la figura dell’operaio semplice, poco qualificato e addetto ad operazioni meccaniche e ripetitive, è destinata a scomparire per lasciare gradualmente spazio a operai ad alta qualificazione capaci di padroneggiare tecnologie e sistemi complessi.

Lo spettacolo fa parte di Latitudini, la stagione teatrale a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro che si tiene tra lo Spazio Yak di Varese e il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, coinvolgendo altri 6 comuni dell’alto Varesotto.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV NOvembre, 4 a Cassano Valcuvia. Prenotazioni: tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp) – info@teatroperiferico.it

Biglietti:intero €10 – ridotto €7 (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia).