Sulle strade del Varesotto spuntano le rane terrapiattiste

«Sarebbe curioso capire perché, alla fine, si mettono sempre nei pressi delle rotonde». La battuta è perfetta per descrivere lo “strano fenomeno” segnalatoci da alcuni automobilisti in almeno due punti della provincia di Varese: la rotatoria tra Casciago e Varese e quelle tra Ponte Tresa e Marchirolo.

In quelle zone, infatti, è “spuntato” un personaggio con una maschera da rana e con, al collo, un grosso cartello dal messaggio delirante: “La terra è piatta” (anche in versione inglese: “The Earth is Flat”).

Difficile capire il perché di questo sfoggio di cultura. Una ipotesi riguarda il fatto che il 28 aprile si celebra la “Giornata mondiale delle rane” per sensibilizzare sull’importanza degli anfibi per gli ecosistemi. Una iniziativa lodevole – si ricorda come la presenza dell’uomo, l’uso di pesticidi, le specie esotiche, la distruzione degli habitat naturali, l’inquinamento e il cambiamento climatico mettono in pericolo le popolazioni di queste specie – ma che non ha attinenza con la bufala del terrapiattismo.

Vedremo quindi se, in qualche modo, l’iniziativa è legata a “Save the Frog” oppure è una trovata di guerrilla marketing o semplicemente l’azione goliardica di un (o di qualche) buontempone.