Suoni e segreti del bosco di notte, gita a Fagnano Olona con gli Amici della Vigna di S. Vitale

Sabato 20 aprile è stata una delle giornate più belle e intense dell’Ass. Degli Amici della Vigna di S. Vitale. Ecco come è andata:

La camminata in notturna nei boschi è nata quasi spontaneamente dall’incontro in Vigna con i volontari delle GEV del Plis del Medio Olona, amici di lunga data. Durante una chiacchierata, abbiamo deciso di dare vita a questa iniziativa, unendo le competenze dei soci di entrambi i gruppi.

Partendo dall’approdo dei Callipolis in Fagnano Olona, gestito egregiamente dagli amici dei Calimali, la comitiva, di più di 50 persone, è partita alle ore 20 in direzione Gorla Maggiore. La prima tappa è stata la visita al presepe di Pasqua (visitabile fino al 5 maggio) alla chiesa di San Carlo, dove “I Maestri del presepe” ci hanno raccontato la storia della chiesa e del presepe fatto

interamente da loro a mano. Una vera meraviglia.

Seconda tappa è stata la chiesetta di San Vitale, il luogo simbolo di Gorla Maggiore e successivamente la “Vigna del Nando”. L’antica vigna è il punto cardine di tutta l’associazione, dove nascono le idee e dove tutti i soci si possono trovare e passare un pomeriggio alternativo.

Arrivata la notte, con la luna che illuminava il nostro percorso, grazie alla passione e la professionalità delle guardie ecologiche abbiamo potuto conoscere tanti aneddoti dei nostri boschi, come la differenza tra la quercia europea e quella americana o riconoscere diverse specie infestanti dannose per le specie autoctone. Di grande divertimento per i più piccoli è stato senza

dubbio il momento in cui si è provato a fare richiami per gli animali notturni.

In conclusione del percorso abbiamo voluto fare conoscere il Lazzaretto di Cairate, luogo di storia, di dolore e di memoria che racconta uno dei momenti più bui del seicento, la peste che viene raccontata anche dal Manzoni. Il gruppo si è poi diretto verso le Balzarine di Fagnano Olona per poi concludere sempre all’approdo dei Callipolis.

Visto il successo ottenuto e l’apprezzamento dei partecipanti, nei prossimi mesi vorremmo riproporre la Camminata in notturna, dando prima di tutto spazio alle persone che purtroppo non hanno potuto partecipare e cercando di trovare nuovi aneddoti del nostro territorio da fare scoprire e conoscere a tutti gli appassionati.

Per tutti coloro che vogliono conoscerci o passarci a salutarci, domenica 5 maggio saremo presenti con il nostro stand alla festa della Madonna di San Vitale (vicino al Vigna) a Gorla Maggiore.