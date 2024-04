Tamborini pronto a dare il via alla campagna elettorale: Viviamo Mornago presenta la sua squadra

La maggioranza mornaghese scioglie gli indugi e sabato 27 aprile la lista “Viviamo Mornago“, espressione della Giunta attualmente guidata dal sindaco Davide Tamborini, è pronta a svelare la sua squadra e dare ufficialmente il via alla campagna elettorale.

L’appuntamento è fissato per sabato 27 aprile alle ore 15 in via Sciesa 5 a Mornago con l’inaugurazione della sede elettorale e la presentazione di candidati e del programma elettorale.