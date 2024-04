Tante nuvole, sole e caldo nel fine settimana sui cieli del Varesotto

Di notte ancora fresco. Di giorno invece temperature piuttosto alte, elevate, che scaldano in quota e producono due effetti: le valanghe, e lo scioglimento delle nevi cadute nei giorni scorsi durante la “tempesta di pasqua“, vere riserve idriche per la stagione calda.

Ci aspetta un fine settimana caldo, e con sole che gioca un po’ a nascondino con le nuvole e che ci farà sembrare assai lontano il camino acceso solo lo scorso fine settimana al Nord, nel giorno di Pasqua.

SITUAZIONE

Secondo il Centro geofisico prealpino «l’alta pressione dal N-Africa attraverso il Mediterraneo raggiunge la regione alpina nel fine settimana portando aria molto mite e clima primaverile. Le perturbazioni atlantiche scorrono per ora sul N-Europa e ci interessano solo marginalmente con innocui passaggi nuvolosi. Una perturbazione più attiva attraverserà il N-Italia con ritorno delle piogge nella giornata di martedì».

PREVISIONI

Venerdì “abbastanza soleggiato con velature o passaggi di nubi medio alte a tratti estese al mattino e in serata. Asciutto. Foschie e abbondante rugiada durante la notte.“ Sabato “bel tempo primaverile, soleggiato e caldo con temperature massime in aumento. Solo alcune velature di nubi alte. Particolarmente mite per la stagione anche in montagna con 0°C verso 4000 m“.

Domenica “soleggiato con velature di nubi alte, più estese dal pomeriggio. Asciutto. Ulteriore lieve rialzo delle temperature massime. Fresco e rugiada all’alba. Foschie e locali banchi di nebbia sulla pianura nella notte“.

TENDENZA

Lunedì 8 aprile: ancora abbastanza soleggiato con passaggi di nubi medio-alte. Peggioramento in serata con prime piogge entro notte su Piemonte, Ossola, Verbano. Massime 20/24°C. Martedì 9: molto nuvoloso con piogge soprattutto su alta pianura e Prealpi. Neve oltre 2000 m.

(foto Elisa Sgarrella)