Team e scuderia in conflitto, Damiano De Tommaso deve abbandonare il campionato italiano

La fortuna non è (non è mai stata) la principale alleata di Damiano De Tommaso, il talentuoso e veloce pilota di Ispra che in carriera vanta un secondo posto assoluto nel Campionato Italiano Rally (2022), il titoli nei tricolori Junior e Promozione e due IRCup ma anche due vittorie assolute in gare del CIAR (Targa Florio e Roma Capitale).

Nelle scorse ore “DDT”, 28 anni, ha dovuto annunciare l’abbandono del Campionato Italiano 2024, al quale è iscritto insieme alla piemontese Sofia D’Ambrosio e del quale ha già disputato la prima tappa, al Ciocco.

Un ritiro dovuto ai contrasti sorti tra il team laziale Turbocar, che si occupa di allestire la Citroen C3 affidata a De Tommaso, e lay scuderia trentina Pintarally. Due entità fondamentali per la partecipazione al CIAR Sparco del talento di Ispra, che però hanno avuto divergenze “letali” per la prosecuzione della stagione. «La notizia mi ha colto impreparato e al momento non so cosa farò per il resto della stagione – ha detto Damiano – anche se ormai mi sento di escludere categoricamente un mio rientro nel CIAR».

La competizione tricolore tra l’altro è pronta a vivere il proprio secondo appuntamento, il 12-13 aprile, con il Rally Regione Piemonte di Alba. In classifica, davanti a tutti, c’è l’altro varesino Andrea Crugnola che è bi-campione in carica: De Tommaso era nel novero dei piloti incaricati di rincorrere il driver di Calcinate del Pesce che, da oggi, avrà un avversario in meno. Un peccato per tutti.