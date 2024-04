Teatro Bandito, l’arena della Meraviglia arriva a Caronno Pertusella

Dal 12 al 14 aprile sotto il tendone della Pro Loco presso il Parco della Resistenza in via Avogadro a Caronno Pertusella il Teatro Bandito monterà la sua Arena della Meraviglia

Dal 12 al 14 aprile sotto il tendone della Pro Loco presso il Parco della Resistenza in via Avogadro a Caronno Pertusella il Teatro Bandito monterà la sua Arena della Meraviglia.

Tre giorni di spettacoli, musica dal vivo, presentazione di libri e molto altro all’insegna del divertimento per tutta la famiglia.

Un’arena, un teatro viaggiante che si ferma per tre giorni offrendo alla comunità momenti di svago all’insegna della Bellezza, della Lentezza e della Meraviglia.

Venerdì 12 aprile alle 19:00 la nota scrittrice Nicoletta Bortolotti presenterà per la prima volta il suo nuovo libro “Viaggio di Rose” edito da Mondadori Education; sarà l’occasione per conoscere il lavoro di questa scrittrice vincitrice di molti premi tra i quali una candidatura al Premio Strega 2023 con il romanzo “Un Giorno una donna” edito da Harper Collins.

Venerdì 12 e sabato 13 si assisterà non solo allo spettacolo “Frìtole& Cìacole”, ma si potrà cenare prima dello stesso, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Caronno Pertusella che ha aderito al progetto.

Sarà possibile, infatti, usufruire di una conveniente offerta: cena +spettacolo. La cena inizierà alle ore 19:30. Consigliata la prenotazione.

“Frìtole&Cìacole” è uno spettacolo che rende omaggio alla figura del clown e a tutti i sognatori ostinati che sanno rialzarsi sempre e affrontare la vita con il sorriso, nonostante le avversità. Domenica 14 aprile lo spettacolo di terrà alle ore 16. Per chi volesse fare merenda: le cucine della Pro Loco saranno aperte!

Nei giorni precedenti il Teatro Bandito aprirà le sue porte ai bambini di Caronno Pertusella. Gli alunni delle Scuole Primarie Sant’Alessandro, G. Pascoli e Ignoto Militi, grazie alla collaborazione delle loro insegnanti che hanno aderito alla proposta, avranno l’occasione di entrare nell’arena e di scoprire la storia antica dei teatri viaggianti che popolavano le piazze nei primi anni del secolo scorso. Gli artisti del Teatro Bandito li accompagneranno in questo viaggio grazie alla musica e ai loro spettacoli.

Prima e dopo gli spettacoli il pubblico sarà accolto dalla musica dal vivo della Ito Band, dall’Oracolo Bandito che leggerà i tarocchi, dai clown e dall’odore dello zucchero filato. Si potrà ammirare un’esposizione di manufatti artigianali. Non solo uno spettacolo, dunque,ma un paio d’ora circondati dall’arte per accompagnare il pubblico in un sogno, perché il Teatro Bandito è un sogno che bisognava sognare.

La manifestazione Teatro Bandito “l’arena della Meraviglia” ha il patrocinio gratuito del Comune di Caronno Pertusella, in collaborazione con la Pro Loco di Caronno Pertusella.

Per informazioni e prenotazioni: 327 1227447 – www.teatrobandito.com