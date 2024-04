Tenta l’inversione a “U” e rimane bloccato in mezzo alla strada tra Saronno e Ceriano Laghetto

Ha tentato di effettuare una inversione a “U”, ma è rimasto bloccato in mezzo alla strada. È successo all’autista di un camion bilico nella tarda mattinata di lunedì 29 aprile sulla provinciale tra Saronno e Ceriano Laghetto.

L’evento si è verificato in via Mazzini intorno alle 11. Secondo la ricostruzione il mezzo proveniente da Saronno e diretto a Cesano Maderno, resosi conto di non aver rispettato il divieto di transito per i mezzi pesanti, ha tentato di effettuare una inversione a “U”, facendo retro nel campo agricolo a lato della strada.

Così facendo però, il mezzo pesante si è impaltanato non riuscendo più a proseguire.

Per muovere il camion è dovuto quindi intervenire un trattore con braccio meccanico. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha provveduto a sanzionare l’autotrasportatore.