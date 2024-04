Terzo Polo in movimento a Varese: Carlo Alberto Coletto esce da Azione e entra in Italia Viva

Carlo Alberto Coletto, segretario cittadino di Azione a Varese, si è presentato oggi nella nuova sede di Italia Viva: è infatti ora un nuovo membro della formazione varesina legata a Matteo Renzi.

Già candidato sindaco del terzo Polo a Varese, candidato alle politiche 2022, nonchè segretario cittadino uscente di Azione, Carlo Alberto Coletto ha deciso di proseguire la sua battaglia per il terzo Polo nell’altra formazione che lo rappresenta, a Varese con maggiore forza e rappresentanza: Italia Viva.

«Credo che questo movimento possa meglio incarnare le istanze del terzo polo, quelle che avevamo portato avanti nel 2022 – spiega Carlo Alberto Coletto – Azione ha invece perso quella forza propulsiva che l’aveva caratterizzata nel primo periodo della sua vita: Italia Viva e il team che la contraddistingue oggi a Varese sa raggruppare invece, sia a livello di amministrazione sia a livello di elettorato, quelle forze moderate, riformiste e anche liberali che cercano una casa nuova in cui potersi collocare».

Azione nella città di Varese aveva già subito diverse defezioni: ora ad andarsene è l’ultimo simbolo “di peso” di quella formazione. «Ringrazio Azione e gli amici con cui ho condiviso questi anni di impegno politico e di campagne elettorali, che sono stati tanti e inizialmente molto motivati – ha aggiunto Coletto – Mi auguro che il percorso possa tornare a convergere».

Carlo Alberto Coletto

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al consigliere regionale Giuseppe Licata, alla deputata varesina Maria Chiara Gadda, al presidente provinciale Salvino Reina, ai rappresentanti del Gallaratese e del Saronnese Maurizio Mazzucchelli e Rita Romano e alla coordinatrice del gruppo Giovani Carola Frattini, c’erano anche due assessori della giunta comunale varesina, Stefano Malerba e Nicoletta San Martino.

«Esprimo totale soddisfazione per l’entrata nel partito di Carlo Alberto Coletto, persona seria e competente nonché profondo conoscitore del nostro territorio. Con lui Italia Viva compie un salto di qualità nella nostra provincia e non solo» Ha commentato Salvino Reina, presidente provinciale di Italia Viva.

«È il momento di mettere a fattore comune le migliori energie per affrontare le sfide sempre più complesse che coinvolgono le nostre comunità e il nostro territorio – ha aggiunto Giuseppe Licata, consigliere regionale varesino di Italia Viva – I cittadini chiedono soprattutto infrastrutture e servizi efficienti, a partire da sanità e trasporti. Battaglie che sto combattendo in Regione con gli strumenti del dialogo e con proposte concrete. Sono certo che Carlo Alberto Coletto, su questi e altri obiettivi politici a favore dei cittadini, potrà essere un valore aggiunto di esperienza e capacità come del resto ha già dimostrato costruendo con generosità il progetto del terzo polo».

«Dò anch’io il mio benvenuto a Carlo Alberto Coletto – ha aggiunto Maria Chiara Gadda durante la presentazione – Entra in Italia Viva, un partito vero, l’unico partito che può e vuole sostenere la nascita e la crescita di un terzo polo. Per il resto, nel panorama della politica ci sono solo tante promesse e nulla messo in pratica, basta vedere il documento economico finanziario, che è solamente un documento elettorale. Nelle prossime ore noi invece presenteremo il simbolo e i nostri candidati, e sicuramente candideremo persone che se elette ci andranno davvero: in queste ore invece in molti altrove si candideranno solo per fare un sondaggio».