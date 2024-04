Torna a Castiglione Olona il “borgo animato“ di Roberto Carullo

Torna ad esporre a Castiglione Olona Roberto Carullo e lo fa ancora una volta al [MAP] Museo Arte Plastica, luogo a lui molto caro e la cui esposizione di opere d’arte polimerica ha rappresentato fonte d’ispirazione artistica agli inizi della sua carriera.[ “IL BORGO ANIMATO” è il titolo di questa sua nuova mostra personale che sarà inaugurata sabato 13 aprile alle ore 17.00 nelle quattrocentesche sale del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo di Via Roma, sede del museo d’arte contemporanea castiglionese.

In mostra alcuni tra gli ultimi lavori dell’artista pop di Arsago Seprio; opere realizzate con uno stile molto distintivo sia nella tecnica, tele areografate che prendono forma tridimensionalmente attraverso l’utilizzo dei polimeri di recupero, che nei soggetti, dove i principali protagonisti diventano i personaggi del mondo del fumetto e dell’animazione. Proprio i supereroi sono l’elemento di attrazione naturale nei lavori di Carullo, figure utilizzate come icone per comunicare all’interlocutore messaggi di positività avvicinando nel contempo, grazie ad una facile decodificazione, il pubblico più giovane al gusto per l’arte.

Realizzata in collaborazione con Atelier del Borgo e patrocinata dal Comune di Castiglione Olona, l’esposizione sarà visitabile dal martedì al sabato con orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00 e la domenica con orario 10.30-12.30 e 15.00-18.00 (ingresso MAP + mostra € 3.00, ridotto € 2.00 valido anche per il Museo Civico Branda Castiglioni) fino a domenica 28 aprile 2024