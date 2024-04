Travolge un motociclista e scappa, trovato e denunciato il responsabile dell’incidente di Luino

Individuato e denunciato il responsabile dell’incidente stradale di domenica 14 aprile all’intersezione tra via B. Luini e via Battisti a Luino. Il guidatore dell’auto, proveniente dalla via B. Luini, ha tamponato un motociclo, causando la rovinosa caduta a terra del centauro alla guida.

Il conducente dell’autovettura, un 45enne residente nella zona, senza nemmeno scendere dell’autovettura ha ingranato la marcia ed è andato via senza nemmeno sincerarsi delle condizioni del motociclista.

La Polizia Locale di Luino, giunta sul luogo del sinistro nel giro di pochissimi minuti, dopo aver raccolto gli elementi utili al riconoscimento del guidatore, è riuscita ad identificare il pirata della strada. A nulla è valso il tentativo di depistaggio messo in atto dal fuggitivo, che aveva già provveduto a sostituire l’autovettura rivolgendosi ad una ditta di noleggio nell’immediatezza del fatto, giustificandosi con una fantasiosa ricostruzione per i danni presenti sulla vettura.

Oltre ai guai con la giustizia, per il quarantacinquenne ora si prospetta anche una lunga sospensione della patente di guida.