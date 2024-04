TuMiTurbi compie due anni, canzoni, buon cibo e Dj set per far festa

Due anni per il TuMiTurbi. Il locale di Via De Cristoforis 5 celebra il suo secondo anniversario dall’apertura, organizzando un fine settimana speciale e nel segno dei sapori e della musica. Il sabato 06 Aprile, dalle 18:00 in poi, inizia la festa.

Alle 20:00 si inizia con “Canzoni alla Mediterranea”, un momento caratterizzato da una cena e una degustazione di piatti regionali, accompagnati da uno spettacolo musicale eseguito da Sarah Collu e Alessandro Cerea. L’ingresso per la cena è su prenotazione.

Spazio poi alla musica, dalle 22:45, ai Magazzini dove avrà si terrà “TMT All Stars DJs”, ovvero il Dj Set con molti dj resident del locale come Mambo Fortress, DJ Vigor, Tuna, e molti altri. Questo evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero WhatsApp o telefonare al 03321647094.