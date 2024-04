Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 2 aprile 2024

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE SOSTITUZIONE MATERNITA’

Centro di elaborazione dati contabili con sede in Busto Arsizio ricerca N. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE. La risorsa si occuperà di: registrazione fatture e prima nota; fatturazione elettronica; modelli 730; accesso siti istituzionali, pubbliche relazioni. Requisiti: Conoscenza delle nozioni basilari di contabilità; lettura del bilancio, preferibile esperienza pregressa nelle mansioni; diploma ad indirizzo tecnico; conoscenza dei principali strumenti informatici e di almeno un programma per elaborazione contabilità. Si offre: contratto a termine per sostituzione maternità con orario a tempo pieno (8.30-12.30; 14-18). Rif: 12576 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IDRAULICO

Impresa termoidraulica ubicata in Busto Arsizio ricerca n. 1 IDRAULICO che sappia svolgere in autonomia manutenzioni di impianti di riscaldamento, sostituzione di caldaie e montaggio di condizionatori. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; residenza in zone limitrofe alla sede di lavoro; possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi) con finalità di assunzione, con orario di lavoro a tempo pieno (8-12; 13.30-17.30).

Rif: 12561 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MARNATE: IMPIEGATA/O CONTABILE

Studio di Marnate cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE. Requisiti richiesti: ESPERIENZA NEL GESTIRE UN PACCHETTO DI CLIENTI IN CONTABILITA” SEMPLIFICATA ED ORDINARIA, PREFERIBILE CAPACE DI ARRIVARE FINO AL BILANCIO; UTILIZZO ZUCCHETTI AGO; RESIDENZA PREFERIBILE NELLE VICINANZE DELLA SEDE OPERATIVA DELLO STUDIO. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno 08.30-12.30/14.00-18.00. RIF. 12560MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VANZAGHELLO: OPERATORE/OPERATRICE AL CONFEZIONAMENTO PRODOTTI

Società operante nel settore delle attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi, ubicata in Vanzaghello (MI), ricerca n. 3 RISORSE che si occuperanno di svolgere le principali OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO (tra cui ad es. l’aggraffatura, l’etichettatura, la pallettizazione, l’incellophanatura etc.), della compilazione delle schede di lavorazione anche mediante utilizzo di macchinari semi-automatici. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione; utilizzo dei principali applicativi informatici. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato (5 mesi) con orario a tempo pieno (8 – 12.30/13.30 – 17) con possibilità di straordinario fino alle 18. rif: 12557 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO GAROLFO: FATTORINO/A ADDETTO/A CONSEGNA MERCI

Società operante nel settore della fornitura e distribuzione di ricambi ed accessori per autovetture e veicoli commerciali con sede in Busto Garolfo ricerca n. 1 FATTORINO/A che si occupi dellaCONSEGNA DELLA MERCE presso i clienti con l’utilizzo del mezzo aziendale. Requisiti: possesso di patente B da almeno 1 anno. Si Offre: contratto a termine con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato per espansione dell’organico e dell’attività. Orario di lavoro a tempo pieno: 8-12; 14-18.

Rif: 12556 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: MANOVALE EDILE

Impresa di costruzione e ristrutturazione di edifici con sede a Busto Arsizio cerca n.1 MANOVALE EDILE da impiegare nelle attività della medesima. REQUISITI: indispensabile esperienza nella posizione; patente di guida B. ORARIO DI LAVORO: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì); si offre contratto di lavoro a tempo determinato con durata tra 6 mesi e 1 anno. RIF. 12553AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: OPERAIO/A ADD. INSTALLAZIONE CANNE FUMARIE

Azienda di installazione canne fumarie di Magnago cerca 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’INSTALLAZIONE DI CANNE FUMARIE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; indispensabile buon utilizzo di attrezzi quali trapano, flessibile, avvitatore, ecc.; gradita esperienza o formazione in ambito idraulico; indispensabile patente B; disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio con mezzi aziendali. Si offre orario part time 30 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 14.00 e contratto a tempo determinato di tre mesi con possibilità di rinnovo. (Rif. 12551 MGD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE GENERICO

Impresa di costruzione e ristrutturazione di edifici con sede a Busto Arsizio cerca N.1 MURATORE GENERICO da impiegare nelle attività della medesima. REQUISITI: indispensabile esperienza nella mansione; patente di guida B. ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì); si offre contratto di lavoro a tempo determinato con durata tra 6 mesi e 1 anno. RIF. 12549AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: MANOVALE EDILE

Impresa edile di Castellanza (VA) cerca: N. 1 MANOVALE EDILE, che si occupi di seguire e assistere i muratori esperti con lavori di manovalanza. Requisiti: esperienza nella mansione, pat. B, domicilio entro 30km dalla sede, diponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato 1+3 mesi, con orario 8:00-17:00 (possibili straordinari oltre le ore 17:00) RIF: 12547 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: MURATORI ESPERTI

Impresa edile di Castellanza (VA) cerca: N. 2 MURATORI ESPERTI. Mansioni: gestire in autonomia i compiti affidati; costruzione muri; realizzazione intonaci; utilizzo di macchinari per la demolizione. Requisiti: indispensabile esperienza e autonomia nella mansione, pat. B, domicilio entro 30km dalla sede, diponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato 1+3 mesi, con orario 8:00-17:00 (possibili straordinari oltre le ore 17:00). RIF: 12546 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MARNATE: ADDETTO/A ELABORAZIONE DATI CONTABILI

Ufficio di Marnate cerca 1 ADDETTO/A ELABORAZIONE DATI CONTABILI. Requisiti richiesti: esperienza nell”elaborazione di dati contabili, adempimenti fiscali…; diploma oppure laurea in Economia; conoscenza di programmi per la contabilità; patente B. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro part-time oppure tempo pieno.

RIF. 12539

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: 1 IMPIEGATA/O FRONT OFFICE

Agenzia immobiliare di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATA/O FRONT OFFICE. Requisiti richiesti: esperienza reception, gestione pratiche, segreteria; diploma; conoscenza di Office, Adobe creative Suite; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi ed orario di lavoro a tempo pieno: da lunedì a venerdì 09.00-13.00 / 15.00-19.00, eventuale sabato si alterna con venerdì mattina di riposo

RIF. 12338MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE. Mansioni: elaborazione prospetti retributivi; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni); attivazione tirocini e gestione della formazione apprendisti; apertura posizioni c/o Inps, Inail, Agenzia delle Entrate; gestione comunicazione lavoratori a chiamata. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle mansioni; possesso di diploma di scuola secondaria superiore; ottima conoscenza di: pacchetto Office, Paghe Web Zucchetti, Profis; conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: tempo pieno (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 14.00-18.00). Si offre: contratto a tempo determinato di 6 Mesi, con possibilità di successiva stabilizzazione. IN ALTERNATIVA si valuta contratto di Apprendistato, se compatibile con età ed esperienza. RIF: 12533 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Cooperativa sociale di Busto Arsizio cerca 1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE. La risorsa sarà inserita nella comunità educativa residenziale dei minori e dovrà occuparsi della tutela e gestione dei ragazzi e degli spazi comuni. Dovrà, inoltre, instaurare relazioni con i servizi sociali, scuole e genitori.

Requisiti: Laurea in psicologia o scienze dell”educazione, Patente B, preferibile esperienza in mansioni simili, disponibilità a lavorare su turni anche notturni. Si offre: iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi, su turni (anche notturni) 6 gg a settimana, finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato.RIF. 12530 LL

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

GORLA MINORE: ADDETTO/A AL TAGLIO MANUALE E CON TAGLIERINE

Confezione di biancheria per la casa cerca 1 ADDETTO/A AL TAGLIO MANUALE E CON TAGLIERINE. Requisiti richiesti: ESPERIENZA nel settore e nella mansione. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno:08.12.00-13.30-17.30 . L’ASSUNZIONE E’ PREVISTA PER L’INIZIO DEL MESE DI GIUGNO. RIF. 12511 MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA

Confezione di biancheria per la casa cerca 1 CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: esperienza nel settore e nella mansione; buon utilizzo della macchina piana. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.12.00-13.30-17.30

RIF. 12509MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MAGNAGO: MUTATORE CON ESPERIENZA

Azienda di installazione impianti e canne fumarie di Magnago (MI) cerca: N.1 MURATORE. Mansioni: lavori di muratura utilizzando strumenti quali: flessibile, trapano, utensileria varia, attrezzi da muratore. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nella mansione, patente B. Si offre contratto con orario a tempo pieno e a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. RIF: 12504 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E ACCOGLIENZA, CUSTODIA, VIGILANZA MUSEI

Società operante nel settore culturale cerca: N. 2 ADDETTI/E ACCOGLIENZA, CUSTODIA, VIGILANZA per musei di Busto Arsizio (VA). Mansioni: Accoglienza e supporto ai visitatori, custodia e vigilanza nelle sale museali. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nelle mansioni e nel settore; diploma di scuola superiore; conoscenza discreta della lingua inglese; conoscenze informatiche di base; patente B. Orario di lavoro: Part-time Sabato 14:15-18:45, domenica 14:45-18:45. Si offre: contratto a tempo determinato fino a fine 2024. RIF: 12478 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAI/E ADDETTI /E ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie con sede a Busto Arsizio (VA) cerca n. 2 OPERAI/E ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Mansioni: pulizie di condomini (porticati, vetri, uffici, gestione ritiro rifiuti). Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; INDINSPENSABILE patente B, automunito; residenza in zone limitrofe a Busto Arsizio. Orario di lavoro Part-time: lun-ven 07.00-10.00. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. RIF: 12475 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: ADDETTA/O TAGLIACUCE PER CAMPIONI DI TESSUTO

Ditta operante nel settore del tessile ubicata in Legnano (MI) cerca 1 ADDETTA/O “TAGLIACUCE” per CAMPIONI DI TESSUTO. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA RECENTE di cucito su MACCHINA TAGLIACUCE; INDISPENSABILE LA PROVENIENZA DA CONFEZIONE; INDISPENSABILE la CONOSCENZA dei VARI TESSUTI; capacità di cucire i 3 lati di quadrotti di tessuto di vario tipo e varie misure; preferibile domicilio nelle vicinanze della ditta o essere automunita/o. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rinnovabile con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (RIF: 12471)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: DISEGNATORE/TRICE ELETTRICO

Azienda del settore dell’automazione industriale cerca, per la sua sede di Gorla Minore (VA): N. 1 DISEGNATORE/TRICE ELETTRICO. Mansioni: elaborazione e modifiche di schemi elettrici, su piattaforma EPLAN. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle stesse mansioni e settore, diploma di scuola superiore e corsi di formazione EPLAN, Conoscenza di Pacchetto Office, AutoCAD e EPLAN; patente B. Orario di lavoro: tempo pieno (lun-ven 8:00-12:00/14:00-18:00) Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (RIF: 12455 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PULIZIE STRAORDINARIE

Azienda multiservizi di Busto Arsizio cerca 3 ADDETTI/E AI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA presso palestre e aziende del nord Italia prevalentemente in orario notturno. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile patente B; preferibile possesso di attestato corso sicurezza rischio alto; disponibilità al lavoro notturno e a trasferte a carico dell”azienda nel nord Italia. Si offre orario part time di 20/25 ore con turni variabili nella fascia 23:00/07:00 per 5 gg/settimanali da lunedì a domenica. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Sono previsti successivi rinnovi

(Rif. 12434)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PULIZIE PALESTRE

Azienda multiservizi di Busto Arsizio cerca 2 ADDETTI/E AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ordinaria di palestre. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; corso sicurezza alto rischio; patentino PLE; preferibile patente B; disponibilità a lavoro notturno e di mattina su turni fissi 4gg di lavoro e 2 gg di riposo, 7 gg su 7. Si offre orario part time di 15h settimanali lun-ven dalle 04:00 alle 07:00, sab-dom e festivi dalle 06:00 alle 09:00; possibilità di ampliare il monte ore settimanale. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Sono previsti successivi rinnovi. (rif.12433)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Azienda di impianti elettrici civili e industriali di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: diploma di perito elettrotecnico o elettronico; preferibile conoscenza del software CAD e del pacchetto Office; preferibile generica esperienza nelle mansioni; età compatibile con l”apprendistato; preferibile residenza a Busto o in zone limitrofe; patente B. Si offre orario a tempo pieno (08-16.30) e contratto di apprendistato. Rif. 12432 AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: IDRAULICO

Impresa di manutenzione caldaie e condizionamento di Marnate cerca n. 1 IDRAULICO, che si occuperà della manutenzione di impianti civili/industriali e di ristrutturazione bagni. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, indispensabile possesso patente B, residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.00-12.00 14.00-18.00). (Rif. 12427 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: ELETTRICISTA

Impresa di manutenzione caldaie e condizionamento di Marnate cerca n. 1 ELETTRICISTA, che si occuperà della manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, indispensabile possesso patente B, residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.00-12.00 14.00-18.00). (Rif. 12426 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: OPERAIO/A ESTRUSORISTA

Azienda operante nel campo delle materie plastiche di Solbiate Olona (VA) ricerca n. 1 OPERAIO/A ESTRUSORISTA. La risorsa seguirà la lavorazione dell’estrusore bivite (lettura schede di lavorazione, riempimento, regolazione, scarico, controllo prodotto finito, pulizia dell’impianto). Requisiti richiesti: indispensabile esperienza come estrusorista e/o addetto a trafile, indispensabile possesso del patentino muletto, residenza nei paesi limitrofi, conoscenza informatiche di base (Word ed Excel). Si offre: contratto a tempo determinato con prospettiva di successiva trasformazione a tempo indeterminato, orario full time su diverse fasce orarie comprese tra le 07.30 e le 18.00 dal lunedì al venerdì. (Rif. 12415 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE

Azienda di produzione cosmetici di Olgiate Olona (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE.

Mansioni: gestire la fine della linea produttiva, conteggio pezzi in uscita dal confezionamento e stoccaggio del prodotto finito su bancali; caricamento manuale delle materie prime (sacchi di circa 20 kg) all’interno di macchinari per la produzione. Requisiti richiesti: scuola secondaria di primo grado (scuola media); conoscenza base del PC; preferibile residenza nei paesi limitrofi. Orario di lavoro: tempo pieno lun-Ven con orario 8.00/17.00 (comprensivo di 1 h di pausa pranzo). Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. (RIF: 12353 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

OLGIATE OLONA: TECNICO MECCANICO ESPERTO DI ELETTRONICA

Concessionaria d’auto con sede a Olgiate Olona ricerca n. 1 TECNICO MECCANICO ESPERTO DI ELETTRONICA. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA ED AUTONOMIA nella mansione, INDISPENSABILE conoscenza del software di diagnostica CET o similare, indispensabile patente B. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì (08.00-12.00 e 14.00-18.00) (Rif. 12329 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TORNITORE CNC

Azienda del settore della plastica di Magnago cerca 1 TORNITORE CNC. Requisiti richiesti: ESPERIENZA IN PROGRAMMAZIONE E TORNITURA; utilizzo degli strumenti informatici. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno su due turni: 06.30-14.00 / 14.00-21.30 oppure a giornata. RIF. 12300 MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SEGRETARIA/O FRONT OFFICE/CONTABILE

Azienda che si occupa di assistenza tecnica elettrodomestici con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 SEGRETARIA FRONT OFFICE/CONTABILE. Mansioni: front office, gestione delle telefonate e documenti, vendita al banco, mansioni semplici di contabilità (Registrazione Prima nota e fatturazione elettronica).

Requisiti: Preferibile esperienza nella mansioni; Diploma di ragioneria o equivalenti; Conoscenza della lingua inglese; Utilizzo del Pacchetto Office. Orario di lavoro: Part-time pomeridiano 14:00/18:00

Si offre: Contratto di apprendistato se compatibile con età ed esperienza, oppure tempo determinato scopo assunzione. (RIF: 12246 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n.1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì (Rif. 12239 MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ESCAVATORISTI/E

Impresa edile di Fagnano Olona (VA) cerca 2 ESCAVATORISTI/E per lavori stradali. Requisiti: indispensabile patente C, preferibile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8.00-17.00). (Rif. 12227 AT)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: AUTISTA CON PATENTE C e CQ

Impresa edile di Fagnano Olona (VA) cerca 1 AUTISTA CON PATENTE C e CQC che sarà addetto al trasporto delle macerie e al supporto ai colleghi sui cantieri stradali. Requisiti: indispensabile patente C e CQC; preferibile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: contratto a tempi indeterminato con orario a tempo pieno (8.00-17.00). (Rif. 12226 AT)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A

Azienda di installazione e manutenzione di attrezzature industriali di Busto Arsizio cerca n. 1 IMPEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A, che si occuperà in autonomia della contabilità generale fino alla redazione del bilancio, liquidazione IVA, riconciliazione bancaria e registrazione ciclo attivo/passivo. Requisiti: indispensabile consolidata esperienza nella mansione, diploma di ragioneria o similare. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part time dal lunedì al venerdì (08.30-13.30). (Rif. 12210 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTI/BARISTI

Società operante nella ristorazione cerca, per il punto vendita di Busto Arsizio (VA) 2 BANCONISTI/BARISTI. Mansioni: accoglienza clienti; gestione del servizio; presa contante e gestione della cassa; caffetteria; preparazione panini; sbarazzo e riordino. Requisiti: preferibile esperienza pregressa nel ruolo e nelle mansioni; preferibile titolo di studio di Istituto alberghiero; conoscenze informatiche di base; conoscenza discreta della lingua inglese; residenza in paesi limitrofi alla sede di lavoro, flessibilità oraria (orario di apertura 10:00-22:00). Si Offre: contratto di apprendistato, se compatibile con età ed esperienza, con orario tempo pieno (40 ore/sett.) su turnazione. Per Profili Senior: Contratto di lavoro Part Time 30 ore/sett. a tempo determinato della durata di 3 mesi, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (RIF:12184 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

CASTELLANZA: OPERAIO TERMOIDRAULICO/INSTALLATORE

Azienda del settore Termoidraulico cerca 1 OPERAIO TERMOIDRAULICO/INSTALLATORE. La figura si occuperà delle seguenti mansioni: installazione di caldaie e impianti di condizionamento; lavori di idraulica; lavoro in squadra in cantiere. Requisiti: Esperienza pregressa nel ruolo e nelle mansioni, IN ALTERNATIVA l”azienda valuta un inserimento come apprendista per candidati senza esperienza, se compatibile con l”età. Orario di lavoro: tempo pieno, indicativamente 8:00-17:00 (comprensivo di pausa pranzo). Si offre: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, scopo assunzione oppure contratto di apprendistato della durata di 5 anni. (RIF: 11963)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione e preferibilmente nel settore; lettura di schemi ed elaborazione schemi di impianti, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11591 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti: esperienza pregressa della meccanica industriale e/o dal settore plastico; in particolar modo impianti di miscelazione, feeding system ed estrusione, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11590AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SALDATORE TUBISTA

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 SALDATORE TUBISTA. Requisiti: esperienza pregressa nella saldatura (TIG; MIG-MAG; con elettrodo), preferibile provenienza dalla carpenteria leggera, conoscenza del disegno meccanico, buona manualità, buona capacità di utilizzo di strumenti da banco (trapano, smerigliatrice etc.), utilizzo dei principali strumenti informatici, precisione, patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven). (rif 10935 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come PROGRAMMATORE SENSORI ELETTRICI GAS

Società di PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, per la sede operativa di Busto Arsizio (VA) ricerca N. 1 TIROCINANTE CHE, AFFIANCATO DAL TUTOR AZIENDALE, SI OCCUPI DI PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO DI RILEVATORI DI GAS. Requisiti: possesso di diploma di perito elettronico o qualifica professionale afferente all”ambito elettrico/elettronico; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: tirocinio inizialmente a tempo parziale (9-13) con prospettiva di ampliamento al tempo pieno, dal lunedì al venerdì. Previsto rimborso spese. (Rif: 12594 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: TIROCINANTE ADDETTO/A AL BANCO DI GELATERIA

Gelateria ubicata a Castellanza (VA) ricerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A AL BANCO DI GELATERIA. La risorsa, affiancata dalla titolare, si occuperà del servizio clienti (cassa, preparazione di coni gelato, coppette, frappè, etc…). Requisiti: buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno, dal martedì al sabato, dalle 14 alle 22. Prevista indennità di partecipazione di euro 850. (Rif. 12593 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE addetto/a ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE

Agenzia interinale con sede in Busto Arsizio ricerca n. 1 TIROCINANTE da inserire per il supporto dell”attività di selezione di personale. La risorsa, affiancata da un tutor aziendale, si occuperà di ricerca e selezione di venditori per conto di società clienti. Requisiti: buon utilizzo del PC e dei principali applicativi informatici (per invio di e-mail; realizzazione di video call; pubblicazione online di annunci di lavoro etc.); preferibile laurea ad indirizzo comunicazione o HR o esperienza in ambito HR; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: inserimento in tirocinio per 6 mesi con possibile proroga, con orario a tempo pieno (9.30 – 13; 14 – 17) dal lunedì al venerdì. Prevista indennità di partecipazione pari ad euro 550 mensili. Rif: 12580 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE come IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Laboratorio di analisi cliniche con sede in Busto Arsizio offre opportunità di TIROCINIO come ADDETTO/A ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO. La risorsa, affiancata da un tutor, si occuperà di: aggiornamento e gestione di pratiche amministrative per il Servizio Sanitario Nazionale; gestione delle comunicazioni e scadenze verso enti, elaborazione statistiche e reportistiche per la direzione amministrativa. Requisiti: diploma di scuola superiore o laurea triennale; buon utilizzo dei principali strumenti informatici. Si offre: tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Prevista indennità di partecipazione pari ad euro 600 mensili. RIF: 12575 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE come ADDETTO/A ALL’UFFICIO HR

Laboratorio di analisi cliniche con sede in Busto Arsizio offre opportunità di TIROCINIO come ADDETTO/A ALL’UFFICIO DEL PERSONALE. La risorsa, affiancata da un tutor, si occuperà di: attività afferenti all”amministrazione del personale ed alla gestione delle relative pratiche; elaborazione di statistiche sul personale; verifica di reportistica; formazione e comunicazione vs i dipendenti. Requisiti: diploma di laurea almeno triennale; buon utilizzo dei principali strumenti informatici; buona conoscenza dell”inglese. Si offre: tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Prevista indennità di partecipazione pari ad euro 600 mensili. RIF: 12574 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

SESTO CALENDE: COLF

Per privata cittadina di Sesto Calende si cerca 1 COLF. La persona dovrà occuparsi di spesa e commissioni, pulizie e accompagnamento a visite mediche. Si richiede possesso di patente B e mezzo proprio. Si offre contratto a tempo indeterminato di circa 10 h settimanali dal lunedì al venerdì.(Rif. 12595)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTO/A ALLA VENDITA

Azienda artigianale di gelato e semifreddi ricerca 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA. La risorsa si occuperà della vendita del gelato, relazione con il cliente, gestione chiusura del banco e pulizia del locale. E’ preferibile un’esperienza pregressa nel ruolo. Richiesta patente B, buona conoscenza della lingua inglese e residenza nei comuni limitrofi all’azienda. Si offre contratto di apprendistato. Orario di lavoro serale, weekend compresi. Sede di lavoro: Ferno. (Rif. 12590)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: IMBIANCHINO

Ditta di imbiancatura e verniciatura di Cassano Magnago cerca n.1 IMBIANCHINO addetto ai lavori di tinteggiature interne ed esterne, verniciature in genere e lavori complementari di preparazione, carico/scarico, pulizia. Si offre contratto inizialmente t. determinato, full time. (Rif. 12579)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTA/O ALLE PULIZIE

Per azienda di servizi in Gallarate ricerchiamo ADDETTI/E ALLE PULIZIE che si occuperanno di pulizie ordinarie e sanificazioni in ambiente sanitario. Requisiti richiesti: disponibilità a PART TIME 25 ore e al lavoro su due turnazioni: 06.00/12.00 e 16.00/21.00 a ciclo continuo (5 giorni di lavoro, 2 di riposo). Si offre un contratto a tempo determinato iniziale di 3 mesi. (Rif.12569 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: BANCONISTI DI BAR

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca BANCONISTI BAR. Le risorse gestiranno il banco caffetteria, produrranno snack, utilizzeranno il registratore di cassa. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza preferibilmente nello stesso settore, inglese base, disponibilità a lavorare su turni in fascia oraria 04.00/24.00. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato ( 6/12 mesi ) , indeterminato, apprendistato. (Rif.12568)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CUOCHI e AIUTO CUOCHI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CUOCHI e AIUTO CUOCHI. Le risorse gestiranno la preparazione della linea e degli alimenti, la cottura delle preparazioni utilizzando anche la griglia. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, diploma di istituto Alberghiero o equivalente formazione o esperienza sul campo, disponibilità a lavorare su turni in fascia oraria 7.00/24.00. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato ( 6/12 mesi ) , indeterminato, apprendistato. (Rif.12567)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CAMERIERE/A

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CAMERIERI/E. Le risorse accoglieranno e serviranno i clienti a partire dalla presa delle comande al pagamento in cassa. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, inglese base, disponibilità a lavorare su turni in fascia oraria 7.00/24.00. Saranno valutati contratti part time a tempo determinato ( 6/12 mesi ) , indeterminato, apprendistato. (Rif.12566)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: BARISTI/E

Bar operante zona Ispra, ricerca BARISTI/E. Mansioni: accoglienza clienti; gestione del servizio; caffetteria; preparazione aperitivi. Requisiti: preferibile esperienza pregressa nelle mansioni; preferibile titolo di studio di Istituto alberghiero; conoscenza discreta della lingua inglese; Si Offre: contratto tempo indeterminato, con orario tempo pieno, su turnazione. (Rif 12545 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

ISPRA: ESPERTO/A CUCINA/PASTICCERIA

Bar zona Ispra ricerca ESPERTO/A CUCINA/PASTICCERIA da inserire nel proprio organico. Si richiede esperienza nella mansione , capacità di lavorare bene in team, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi.In possesso di titolo di studio alberghiero.Si offre contratto a tempo pieno e indeterminato. Sede di lavoro: ISPRA. (RIF.12544)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ANGERA: BARISTI/E

Per pasticceria operante zona Angera, ricerca BARISTI/E. Mansioni: accoglienza clienti; gestione del servizio; caffetteria; preparazione aperitivi. Requisiti: preferibile esperienza pregressa nelle mansioni; preferibile titolo di studio di Istituto alberghiero; conoscenza discreta della lingua inglese; Si Offre: contratto tempo determinato, con orario tempo pieno, su turnazione. (Rif 12543)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

ANGERA: PASTICCIERE ESPERTO

Per pasticceria operante zona Angera, si ricerca 1 PASTICCIERE ESPERTO. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto full time su turni (anche festivi). Si offre contratto a tempo determinato (Rif.12542)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ANGERA: CAMERIERI/E DI PASTICCERIA

Pasticceria ricerca CAMERIERI/E da inserire nel suo organico. Si richiede minima esperienza nella mansione, capacità di lavorare in team, flessibilità a lavorare su turni variabili, inclusi weekend e festivi,preferibile titolo di studio di Istituto alberghiero; conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno. Sede di lavoro: Angera (RIF.12541)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SOMMA LOMBARDO: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Azienda operante nel settore Socio Sanitario in zona Somma Lombardo ricerca 3 EDUCATRICE/ORE PROFESSIONALE con esperienza presso servizi per la disabilità adulta. I professionisti, all”interno di un Centro diurno e di una struttura residenziale, lavorando in equipe si occuperanno cura di ospiti adulti con disabilità intellettiva. Requisiti richiesti: laurea per educatori professionali o scienze dell’educazione (anche in corso ) – oppure esperienza di almeno 3 anni in servizi analoghi. E’ proposto un contratto full time o part time, a giornata o su due turni diurni, a tempo determinato o indeterminato ( sulla base dell”esperienza) (Rif.12532)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: OPERAIO EDILE ESCAVATORISTA

Azienda del settore edile specializzata nella realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di carburante cerca per la sede di Somma Lombardo n. 2 OPERAI EDILI da inserire come addetti ad opere di muratura presso le piattaforme, dislocate anche al di fuori della provincia di Varese, raggiungibili tramite mezzo aziendale. Preferibile abilitazione alla guida di escavatore.Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabili, tempo pieno. (Rif. 12529)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VIZZOLA TICINO: MANUTENTORE

Azienda multiservizi ricerca n.2 MANUTENTORI. Le risorse si occuperanno di controllare le varie apparecchiature per la manutenzione preventiva ed essere in grado di effettuare manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si richiedono ottime capacità manuali,conoscenza dei sistemi, dei macchinari e degli impianti meccanici, ottime capacità di problem solving, capacità analitiche e di comprendere gli schemi elettrici e meccanici, i disegni tecnici. Si offre contratto a tempo pieno e determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Vizzola Ticino. (RIF.12525)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VIZZOLA TICINO: CUOCHI/AIUTO CUOCHI

Azienda multiservizi ricerca n.2 CUOCHI/AIUTO CUOCHI da inserire nel proprio organico. Si richiede esperienza pregressa nel settore della ristorazione , capacità di lavorare bene in team e sotto pressione, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi, eccellenti capacità di comunicazione e attenzione ai dettagli. Si offre contratto a tempo pieno e determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Vizzola Ticino. (RIF.12524)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VIZZOLA TICINO: SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO NOTTURNO

Azienda multiservizi ricerca n.1 SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO NOTTURNO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di accogliere gli ospiti che arrivano di notte, effettuerà il check-in/check-out e fornirà assistenza generale. Risponderà alle telefonate, monitorerà la sicurezza dell”hotel durante la notte, inclusa la sorveglianza delle aree comuni e la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Gestirà le prenotazioni, fornirà informazioni sulla struttura, eseguirà attività amministrative di base come la preparazione di report giornalieri e la gestione dei pagamenti. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, forti capacità comunicative e di servizio al cliente, conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in modo autonomo e conoscenza di base dei sistemi informatici e software di prenotazione con PMS Opera. Sede di lavoro: Vizzola Ticino. Si offre contratto a tempo pieno e determinato di 3 mesi con possibilità di proroga (RIF.12523)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda specializzata nel Commercio di acciai ricerca per la sua sede nei pressi di Gallarate UN/UNA ADDETTA/O AL MAGAZZINO con PATENTINO CARRELLO ELEVATORE. La risorsa si occuperà di movimentazione di prodotti in acciaio con utilizzo di muletto, effettuerà il Picking e la preparazione delle merci in uscita, registrerà i dati su gestionale dedicato. Requisiti richiesti: Licenza media, esperienza pregressa necessaria, disponibilità immediata. Si offre: contratto full time a tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione (Rif.12522)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VIZZOLA TICINO: SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO

Azienda multiservizi ricerca n.2 SEGRETARI/E DI RICEVIMENTO da inserire nel proprio organico. Le risorse si occuperanno di accogliere gli ospiti che arrivano, effettuare il check-in/check-out e fornire assistenza generale. Risponderanno alle telefonate, gestiranno le prenotazioni,forniranno informazioni sulla struttura, eseguiranno attività amministrative di base come la preparazione di report giornalieri e la gestione dei pagamenti. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, forti capacità comunicative e di servizio al cliente, capacità di lavorare in modo autonomo e conoscenza di base dei sistemi informatici e software di prenotazione con PMS Opera. Sede di lavoro: Vizzola Ticino. Si offre contratto a tempo pieno e determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. (RIF.12521)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VIZZOLA TICINO: CAMERIERI/E DI RISTORANTE E BAR

Azienda multiservizi ricerca 2 CAMERIERI/E DI RISTORANTE E BAR da inserire nel suo organico. Si richiede esperienza pregressa nel settore della ristorazione, capacità di lavorare bene in team e sotto pressione, flessibilità a lavorare su turni variabili, inclusi weekend e festivi, eccellente capacità di comunicazione e attenzione ai dettagli, conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2). Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Vizzola Ticino. (RIF.12520)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Studio di elaborazione dati di Gallarate cerca una IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE per la gestione paghe di aziende con diverse tipologie di contratti (industrie tessili, meccaniche, edili). E” richiesta esperienza nella mansione, diploma di ragioneria o laurea, conoscenza del programma CL SYSTEM. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno. (Rif.12513)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: AUTOTRASPORTATORE

Azienda specializzata nel commercio di prodotti petroliferi in zona Besnate cerca 1 AUTOTRASPORTATORE. La persona deve essere in possesso delle seguenti patenti: C, E, CQC e ADR (certificato per il trasporto di merci pericolose). Si offre inziale contratto a tempo determinato finalizzato all’indeterminato, full time dal lunedì al venerdì. (Rif.12512)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Azienda operante nel commercio di prodotti petroliferi in zona Besnate cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. La/il candidata/o si occuperà di: contabilità ordinaria, registrazione fatture passive, F24, liquidazione IVA, pagamenti bancari. Si richiede: esperienza nella mansione; diploma/laurea. Si offre contratto full time inizialmente a tempo determinato, finalizzato all’indeterminato. (Rif.12510)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: CONTABILE ESPERTO/A

Per azienda operante nel settore delle forniture alberghiere in zona Samarate si cerca 1 CONTABILE ESPERTO/A. La/il candidata/o si occuperà di: registrazione corrispettivi, movimenti banche, analisi partitario clienti/fornitori, Lipe, redazione bilancio, liquidazione IVA. Si richiede: esperienza nella mansione; diploma/laurea. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.12503)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: OPERATORE ECOLOGICO

Cooperativa di Servizi ricerca in zona Sesto Calende OPERATORI/TRICI PIATTAFORMA ECOLOGICA. Le risorse si occuperanno del centro raccolta differenziata assistendo l’utenza con l’ uso di tablet. Requisiti richiesti: disponibilità al lavoro di sabato con, patente B preferibile, automuniti/e. Si offre contratto part time 20 ore (nella fasci oraria 6/12 – 12/18) a tempo determinato di sei mesi finalizzato a stabilizzazione. (Rif.12498 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: AIUTO CUOCO

Per società operante nella ristorazione in zona Gallarate, si ricerca 1 AIUTO PIZZAIOLO. La risorsa si occuperà di: impasto, cottura, farcitura e uso pala. Si richiede minima esperienza nella mansione. Si offre contratto full time su turni (anche serali e festivi). La tipologia di contratto sarà valutata sulla base della seniority del/la candidato/a. (Rif. 12481)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: PASTICCERE

Per società operante nella ristorazione in zona Gallarate, si ricerca 1 PASTICCIERE ESPERTO. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto full time su turni (anche festivi). La tipologia di contratto sarà stabilita sulla base dell”esperienza del/la candidato/a. (Rif. 12480)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA

Per società operante nella ristorazione in zona Gallarate, si ricerca CAMERIERE DI SALA. La risorsa si occuperà di: servizio in sala, presa comande, trasporto piatti e sistemazione ambienti. Si richiede: esperienza nella mansione, conoscenza base della lingua inglese. Si offre contratto full-time su turni (anche serali e week-end). La tipologia di contratto sarà stabilita sulla base dell’esperienza del candidato. (Rif. 12479)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: MONTATORE/TRICE DI ARREDAMENTI

Azienda che opera nel settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi d”arredo in zona Cardano al Campo, sta cercando 1 MONTATORE/TRICE DI ARREDAMENTI. La risorsa si occuperà di: carico e scarico colli, consegna mobili e montaggio presso i clienti; lavoro in laboratorio per modifiche e riparazioni mobili. Requisiti: patente B, esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro determinato a tempo pieno, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif. 12472)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: ELETTRICISTA

Azienda specializzata nella realizzazione e manutenzione di impianti elettrici nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ELETTRICISTA APPRENDISTA. Si offre: contratto di apprendistato full-time (Rif 12462)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: ELETTRICISTA

Azienda specializzata nella realizzazione e manutenzione di impianti elettrici nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full-time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif.12461)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: OPERAIO/A GENERICO/A

Azienda metalmeccanica di Somma Lombardo ricerca 1 OPERAIO/A GENERICO/A. La risorsa si occuperà di lavorazioni con macchine utensili non a controllo, di operazioni di taglio, sbavatura, imballaggio, di carico e scarico pezzi su macchine cnc. E” preferibile una pregressa esperienza nel settore. Si richiede di essere in possesso di patente B e residenza entro un max di 10 km dall”azienda. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga per futuro passaggio a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 8.00-12.00 / 13.30 – 17.30. Sede di lavoro: Somma Lombardo (RIF. 12459)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE, SOMMA LOMBARDO: CARRELLISTI di magazzino

Per società cooperativa multiservizi ricerchiamo 4 CARRELLISTI di magazzino abilitati alla conduzione di carrelli elevatori da inserire in sede operativa a Vergiate e Somma Lombardo. Si richiede esperienza anche minima nella mansione, patente B, residenza limitrofa. Si offre contratto iniziale di 1-3 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato, full time giornaliero. (Rif. 12448)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: AUTISTA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Azienda specializzata nel servizio trasporto persone in zona Cardano al Campo cerca AUTISTA NOLEGGIO CON CONDUCENTE. Requisiti richiesti: possesso di KB; iscrizione ruolo conducente (in qualsiasi provincia italiana); disponibilità a lavorare su turni; buona attitudine a relazionarsi con i clienti. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 12438)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: IMPIEGATO/A OPERATIVO/A

Azienda operante nel settore logistica e trasporti ricerca IMPIEGATE/I OPERATIVI in ambito aeroportuale. Le risorse lavoreranno come interfaccia con spedizionieri e compagnie aeree, produrrà la documentazione relativa al transito in magazzino delle merci. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, Diploma di Scuola Superiore, utilizzo autonomo di Excel, buona conoscenza delle lingue inglese ed Arabo. La patente B risulta indispensabile. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e alle trasferte. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro full-time (Rif. 12437).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: OPERATORI AEROPORTUALI

Azienda nel settore trasporti con sede operativa a Ferno cerca OPERATORI AEROPORTUALI. La figura si occuperà del carico e scarico sottobordo aeromobile. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, patente B, automunito. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e a ciclo continuo, in possesso di Licenza Media. Si offre contratto iniziale di lavoro a tempo determinato e apprendistato, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro part-time orizzontale (30 ore settimanali su 5 giorni di lavoro) (Rif.12436)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

FERNO: ADDETTI MOVIMENTZIONE MERCI

Azienda operante nel settore logistica e trasporti ricerca ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE in ambito aeroportuale opererà sia manualmente che con ausilio di appositi mezzi e strumenti. Requisiti richiesti: in possesso di patente B ( automunito) e licenza media. E” indispensabile la disponibilità al lavoro a ciclo continuo e su turni anche notturni. Si offre contratto part time verticale (4 giorni settimana – 7,5 ore giorno ) a tempo determinato/apprendistato con possibilità di crescita professionale e conferma a tempo indeterminato. Sono previsti buoni pasto. (Rif.12435)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

ARSAGO SEPRIO: MECCANICO/GOMMISTA

Azienda meccanica nelle vicinanze di Arsago Seprio, cerca 1 MECCANICO/GOMMISTA. Il/la candidata/o si occuperà di eseguire riparazioni, cambi gomme, tagliandi e altre lavorazioni meccaniche sugli autoveicoli. Indispensabile esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato full time, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12420)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: IMPIEGATO/A STUDIO COMMERCIALISTA

Per studio commercialista in zona sesto calende ricerchiamo figura di IMPIEGATO/A CONTABILE. La persona si occuperà della tenuta contabile di imprese e professionisti in contabilità ordinaria e semplificata, nonché degli adempimenti fiscali periodici (operare con il sito di agenzia delle entrate). Requisito fondamentale: esperienza in studio commercialista; diploma o laurea nel settore economico. Si offre contratto part-time a tempo determinato di 3 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12412)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: IDRAULICO

Azienda Installazione e manutenzione impianti idro-termo-sanitari nelle vicinanze di Cardano al Campo cerca 1 IDRAULICO. La risorsa, in squadra, si occuperà di installazione e manutenzione di impianti idro-termosanitari, condizionamento ed efficientamento energetico. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, patente B. Si offre: contratto proporzionato all”esperienza pregressa, orario di lavoro a tempo pieno. (Rif.12410 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CADREZZATE CON OSMATE: APPRENDISTA IDRAULICO

Impiantista Idrotermosanitari nelle vicinanze di Cadrezzate cerca 1 APPRENDISTA IDRAULICO. In squadra con personale esperto si occuperà delle svariate tipologie di intervento idraulico ( installazione , manutenzione, riparazione). Requisiti richiesti: interesse ad apprendere e crescere nella mansione specifica e disponibilità immediata, preferibile patente B. Si offre: contratto DI APPRENDISTATO 5 ANNI, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 12409)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: OPERAIO/A EDILE

Azienda edile in zona Somma Lombardo cerca 1 OPERAIO/A EDILE. Il/la candidata/o si occuperà di eseguire lavorazioni per isolamenti termo-acustici, ristrutturazioni e manutenzioni. Sulla base della seniority del candidato, si offre: contratto full time a tempo determinato o contratto di apprendistato, entrambi finalizzati alla stabilizzazione (Rif. 12408)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CONDUTTORE DI MEZZI MECCANICI

Azienda operante nel settore delle costruzioni stradali e autostradali cerca 1 CONDUTTORE DI MEZZI MECCANICI da inserire nel cantiere sito nel tratto autostradale Gallarate-Varese. La risorsa opererà su piattaforme di lavoro mobili elevabili con cestelli e lavorerà su turni anche notturni. Sono richiesti esperienza nella mansione, possesso di patente B e patentino piattaforme aeree (PLE). Si offre contratto a tempo determinato, full time, fino alla chiusura del cantiere. (Rif. 12401)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOLBIATE ARNO: MURATORE

Azienda operante nel settore delle costruzioni stradali e autostradali cerca 1 MURATORE da inserire nel cantiere sito nel tratto autostradale Gallarate-Varese. La risorsa si occuperà di lavori di muratura in ambito stradale e lavorerà su turni anche notturni. E” richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, full time, fino alla chiusura del cantiere. (Rif. 12393)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ADDETTA ALLE PULIZIE

Impresa di Pulizie di Samarate ricerca 1 ADDETTA/O PULIZIE. La risorsa si occuperà di di uffici e condomini. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, propensione al lavoro in team, patente B per utilizzo dei mezzi aziendali nel raggiungere i cantieri. Si offre contratto part time 15/20 ore a tempo determinato nella fascia oraria 8.00 – 14.00 dal lunedì al sabato. (Rif.12371)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: GEOMETRA

Azienda nel settore della fabbricazione e montaggio di serramenti nelle vicinanze di Vergiate cerca UN/UNA GEOMETRA. La figura si occuperà del rilievo delle misure presso i cantieri aziendali.

Requisiti richiesti: diploma di geometra, anche alla prima esperienza nella mansione, attitudine al problem solving e all”approccio progettuale in possesso di patente B.

Si offre: contratto a tempo determinato iniziale con prospettive di stabilizzazione, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif.12362 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

VERGIATE: SERRAMENTISTA

Azienda serramentista in zona Vergiate ricerca 2 OPERAI SERRAMENTISTI addetti al montaggio di serramenti in officina. Le risorse sono dotate di buona manualità nell”uso dei macchinari e di strumenti per l”assemblaggio, grande attenzione ai dettagli e capacità di individuare malfunzionamenti e di correggerli con efficienza e rapidità. Lavoreranno in produzione per la realizzazione di serramenti dalla barra del materiale al prodotto finito.

Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, patente B. Si offre contratto full time a tempo determinato.(Rif. 12361)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

TERNATE: PROGRAMMATORE PLC

Azienda metalmeccanica di Ternate ricerca 1 PROGRAMMATORE PLC da inserire nel suo organico. Si richiede laurea in ingegneria o diploma di scuola superiore con esperienza lavorativa, disponibilità a trasferte in Italia/Europa, conoscenza dei programmi Simens e Omron,buona conoscenza della lingua inglese. Distanza massima dal luogo di lavoro: 25km. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 8.00-12.00 / 13.30-17.30. Luogo di lavoro: Ternate. (RIF.12355)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: EDUCATORICE / EDUCATORE

Cooperativa Sociale in Gallarate cerca 1 EDUCATRICE/EDUCATORE per centro comunità minori . La/il candidato lavorerà con un piccolo gruppo di minori nell”assistenza e animazione quotidiana ( su 3 turni ) . Si richiede: anche alla prima esperienza purchè in possesso o in procinto di ottenere Laurea in scienze dell”educazione o titolo di educatore professionale o equipollenti, è necessaria la patente B. Si offre un contratto full time a tempo determinato o indeterminato a seconda delle caratteristiche del candidato. (Rif.12345)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ORLATRICE MACCHINA DUE AGHI E TAGLIACUCI

Azienda tessile di abbigliamento con sede nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 ORLATRICE/ORE.

La risorsa dovrà realizzare orli sulla macchina due aghi e utilizzare la tagliacuci. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, patente B, residenza nelle vicinanze. Si offre contratto a tempo determinato full time rinnovabile, con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 12335)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SOMMA LOMBARDO: CUCITRICE MACCHINA PIANA E DUE AGHI

Azienda tessile di abbigliamento con sede nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 CUCITRICE/ORE MACCHINA PIANA E DUE AGHI. La risorsa si occuperà dell”utilizzo della macchina piana e due aghi per confezionamento di colli a camicia, applicazione colli e polsi a camicia, spacchetti, tasche, ribattitura colli girocollo. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, patente B, residenza nelle vicinanze. Si offre contratto a tempo determinato full time rinnovabile, con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 12331 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CUCITRICE MACCHINA TAGLIACUCI

Azienda tessile di abbigliamento con sede nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 CUCITRICE/ORE MACCHINA TAGLIACUCI. La risorsa si occuperà dell”utilizzo della macchina tagliacuci per confezionamento di maniche, spalle, fianchi, applicazione di colli, polsi e fasce. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, patente B, residenza nelle vicinanze. Si offre contratto a tempo determinato full time rinnovabile, con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 12327)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: SPECIALISTA IN SOCIAL MEDIA MARKETING

Azienda di produzione abbigliamento su misura di Gallarate cerca un/una SPECIALISTA IN SOCIAL MEDIA MARKETING. La risorsa si occuperà di sviluppare e coordinare l”immagine aziendale sui diversi canali social, eventualmente anche implementando piattaforme di e-commerce. Si offre contratto tempo determinato part time inizialmente 12 ore settimanali. (Rif. 12318)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: DISEGNATORE MECCANICO / IMPIEGATO TECNICO

Azienda di costruzione ed impianti operante a Lonate Pozzolo ricerca 1 DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A /IMPIEGATO/A TECNICO/A da inserire nel suo organico. La risorsa si occuperà di leggere i disegni meccanici, svilupparli e tirare fuori da essi il tipo di materiale in modo da creare una lista per l”officina (distinta di taglio o elenco materiale). Si richiede diploma di disegnatore meccanico o di istituto tecnico meccanico o aeronautico. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato, con la possibilità di effettiva assunzione. Orario di lavoro: 8.00-12.00 / 13.30-17.30. Sede di lavoro: Lonate Pozzolo (RIF. 12316)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CUCITRICE MACCHINA PIANA INDUSTRIALE

Azienda di produzione abbigliamento su misura di Gallarate cerca CUCITRICE SU MACCHINA PIANA INDUSTRIALE. La risorsa si occuperà di realizzare piccole produzioni di abbigliamento femminile come applicazione di cerniere invisibile, tasche, fodere di abiti. Indispensabile esperienza nella mansione. Si offre contratto tempo determinato full time 35 ore settimanali. (Rif. 12307)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MODELLISTA ABBIGLIAMENTO DONNA

Azienda di produzione abbigliamento su misura di Gallarate cerca MODELLISTA ABBIGLIAMENTO DONNA. La risorsa si occuperà di sviluppare modelli per capi spalla, abiti e abbigliamento in genere, anche su misura. Indispensabile esperienza nella mansione. Si offre contratto tempo determinato part- time 20 ore settimanali. (Rif.12306 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: GOVERNANTE AI PIANI

Azienda operante nel settore dei servizi ricerca per la sede di Somma Lombardo n. 1 GOVERNANTE AI PIANI. La risorsa si occuperà di supervisione e controllo camere, gestione turnazione team. Si richiede un”ottima conoscenza del pacchetto word ed excel. Indispensabile pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time per due mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Somma Lombardo. (RIF.12290)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: FACCHINO

Azienda operante nel settore dei servizi ricerca per la sede di Somma Lombardo n.4 FACCHINI. Le risorse si occuperanno di pulizia aree comuni di albergo e trasporto bagagli. Si richiede una conoscenza discreta della lingua inglese. Preferibile pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato part time di due mesi con possibilità di proroga. Orario di lavoro preferibilmente nella fascia 7.00 – 12.00, con possibile apertura anche per turni pomeridiani. Sede di lavoro: Somma Lombardo. (RIF.12289)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CAMERIERA AI PIANI

Azienda operante nel settore dei servizi ricerca per la sede di Somma Lombardo n.15 CAMERIERE AI PIANI. Le risorse si occuperanno di riassetto stanze; pulizia camere, rifacimento letti, pulizia bagni, sistemazione frigobar. Si richiede una conoscenza discreta della lingua inglese. Preferibile pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato part time di due mesi con possibilità di proroga. Orario di lavoro su turni, principalmente al mattino dalle 8.00 alle 13.00. Sede di lavoro: Somma Lombardo. (RIF. 12287)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTO/A ACCOGLIENZA CLIENTI

Azienda specializzata nel trasporto Aereo di Alta Gamma ( Luxury ) ricerca per Aeroporto Malpensa 1 ADDETTA/O ACCOGLIENZA CLIENTI . La risorsa si occuperà di gestione della comunicazione in ingresso ed uscita ( telefona e mail ), si interfaccerà con gli enti aeroportuali e avrà un rapporto diretto con i passeggeri di voli privati accogliendoli e gestendone le necessità. L”attività si strutturerà su due turni (8.00-14.00 – 14.00-22.00 a ciclo continuo – anche festivi) . Requisiti richiesti: predisposizione alle attività di contatto, buon utilizzo della lingua inglese, word ed excel, ottimo standing, autonomia nel raggiungere la sede di lavoro. In fase formativa si offre contratto a chiamata, in seguito a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di stabilizzazione. (Rif.12285 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTO CARICO SCARICO BAGAGLI

Azienda specializzata nel trasporto Aereo di Alta Gamma ( Luxury ) ricerca per Aeroporto Malpensa 1 ADDETTA/O MOVIMENTAZIONE BAGAGLI. Alla ricorsa sarà richiesto di lavorare su due turni (8.00-14.00 – 14.00-22.00 a ciclo continuo – anche festivi) . Requisiti richiesti: anche breve esperienza nella mansione, automunito. In fase formativa ( conseguimento tesserino aeroportuale e affiancamento ) si offre contratto a chiamata, in seguito a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di stabilizzazione. (Rif.12282)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Studio di elaborazione dati di Gallarate cerca UN/UNA TIROCINANTE ADDETTO/A ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE per la gestione paghe di aziende con diverse tipologie di contratti (industrie tessili, meccaniche, edili). E” richiesto diploma di ragioneria o laurea. Si offre tirocinio, tempo pieno. (Rif.12519)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: TIROCINATE PRODUZIONE MECCANICA

Azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede a Casorate Sempione cerca 1 TIROCINANTE DI PRODUZIONE MECCANICA. Il tirocinante si occuperà di assemblaggio,installazione di depuratori d”acqua. Si offre un tirocinio a tempo pieno,su giornata. Verranno valutati i candidati per i quali rappresentano requisiti indispensabili il diploma tecnico o professionale con indirizzo meccanico. (Rif. 12403)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SAMARATE: TIROCINANTE BANCONIERE

Negozio di Samarate offre la possibilità di effettuare N. 1 TIROCINIO COME BANCONIERE. Il/La tirocinante imparerà ad affettare salumi, tagliare formaggi e vendere prodotti di gastronomia. Orario tempo pieno. E” prevista indennità di tirocinio. (Rif.12366)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: TIROCINANTE COMMESSO/A DI VENDITA

Negozio di Samarate offre la possibilità di effettuare N. 1 TIROCINIO COME COMMESSO/A DI VENDITA. Il/La tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività: posizionamento e allestimento su scaffali e mobili,supportare i clienti nella vendita.Orario: tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif.12365 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAVARIA CON PREMEZZO: TIROCINANTE TORNITORE CONTROLLO QUALITA’

Per azienda di Cavaria con Premezzo, si ricerca 1 TIROCINANTE come OPERATORE/TRICE TORNI CNC,inoltre la risorsa imparerà a gestire il controllo qualitativo dei pezzi di produzione con l”ausilio di strumenti di misura. Requisiti richiesti:attestato o diploma in ambito meccanico. Si offre tirocinio, giornata. E” prevista indennità di partecipazione. (Rif.12364)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come AMMINISTRATIVA/O BACK OFFICE

Studio professionale di Gallarate offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO della durata di 6 mesi come IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO BACK OFFICE. La risorsa si occuperà della gestione archivio, centralino telefonico, accoglienza clienti. Requisiti richiesti: diploma; utilizzo degli strumenti informatici; discreta conoscenza dei programmi word, Excel. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì: 08.30-12.30 / 14.00-18.00. E’ PREVISTA INDENNITA’DI PARTECIPAZIONE (rif. 12359)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: TIROCINANTE OPERATORE MECCANICO

Azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede a Ternate cerca 1 TIROCINANTE DI PRODUZIONE MECCANICA. Il tirocinante verrà affiancato agli operatori su macchine a controllo numerico,apprenderà le principali procedure della produzione occupandosi anche di taglio al seghetto.

Si offre un tirocinio a tempo pieno,su giornata, con prospettive di crescita. Verranno valutati i candidati per i quali rappresentano requisiti indispensabili il diploma tecnico o professionale con indirizzo meccanico. (Rif. 12356)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

CITTIGLIO: IDRAULICO

Per piccola azienda operante nel cittigliese siamo alla ricerca di:1 IDRAULICO CON ESPERIENZA. Indispensabile possesso di patente B e residenza in zona. Contratto a tempo pieno. Tempo determinato con durata da valutare in sede di colloquio.(Rif. 12517VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A ALLA STAMPA FLESSOGRAFICA

Azienda di produzione di scatole da imballaggio, con sede in zona Gemonio (Va) cerca 1 ADDETTO/A ALLA STAMPA FLESSOGRAFICA. Il candidato si occuperà di utilizzare i macchinari per la stampa flessografica. Requisiti: esperienza preferibile ma non indispensabile, residenza limitrofa al luogo di lavoro, licenza media, patente B ed essere automunito. Contratto di lavoro offerto: tempo determinato con scopo assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 e 13.30/17.30. Rif. 12497 MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: BARBIERE PARRUCCHIERE/A DA UOMO

Parrucchiere/Barbiere di Besozzo cerca 1 BARBIERE PARRUCCHIERE/A da UOMO. Ci rivolgiamo a candidati in possesso di una precedente esperienza nel ruolo. Orario: tempo pieno/tempo part-time da definire con il/la candidato/a. Contratto: tempo determinato 6 mesi prorogabili con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Rif. 12494DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Studio Commercialista di Besozzo cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE. Il/la candidato/a si occuperà della redazione di dichiarazioni dei redditi persone fisiche e contabilità semplificata. Ci rivolgiamo a candidati in possesso di una precedente esperienza nel ruolo. Orario: tempo pieno/tempo part-time da definire con il/la candidato/a. Contratto: tempo determinato 7 mesi prorogabili con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 12399DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

GEMONIO: Tecnico/a elettricista

Azienda di installazione impianti elettrici, di sicurezza e fotovoltaici, con sede in zona Laveno Mombello (Va) cerca 1 ELETTRICISTA con indispensabile esperienza. Il candidato si occuperà di installazione impianti elettrici, di sicurezza e fotovoltaici. Requisiti: esperienza nella mansione e nel settore, residenza limitrofa al luogo di lavoro, patente B ed essere automunito, indispensabile la disponibilità a trasferte. Contratto di lavoro offerto: tempo determinato di sei mesi/un anno con scopo assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 e 13.00/17.00 (richiesta flessibilità considerata la tipologia di lavoro). Rif. 12217MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LUINO: TIROCINIO come PANIFICATORE

Panificio artigianale di Luino cerca 1 TIROCINANTE. Automunito e residenza in zone limitrofe alla sede dell”azienda. Orario di lavoro: dalle ore 00,00 alle ore 06:00 sei giorni su sette, da lunedì a sabato. Contratto offerto: tirocinio formativo.(Rif.12496 DB )

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: AUTISTA AUTOBUS

Azienda organizzatrice di tour e viaggi con sede operativa in Caronno Pertusella cerca 1 AUTISTA DI AUTOBUS. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, pat. D + CQC trasporto persone in corso di validità. Disponibile eventualmente a brevi trasferte con pernottamento. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità futura di stabilizzazione. Orario tempo pieno (Rif.12599D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

ORIGGIO: OPERAI IDRAULICI

Azienda di Origgio cerca 2 OPERAI IDRAULICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri per interventi idraulici. termoidraulici civili ed industriali, utilizzo attrezzi base, motivazione ad imparare il mestiere, automuniti, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 12598)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Società assicurativa di Saronno cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE. Requisiti richiesti: esperienza minima di 3 anni presso studi o contesti aziendali strutturati nella gestione della contabilità generale, pratiche amministrative, prima nota, fatturazione attiva e passiva; diploma ragioneria o similare e/o laurea economia; buona conoscenza del pacchetto Office e del software Team system o simili: discreto inglese. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 9-13/14-17.30. (Rif. 12587)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MILANO: ADDETTO/A ALLE CONSEGNE

Società operante nell’ambito della distribuzione merci, per sede di Milano cerca 1 ADDETTO/A ALLE CONSEGNE. La risorsa dovrà raggiungere il centro di raccolta, ritirare la merce da consegnare, percorrere il tragitto nel modo più rapido e consegnare all’indirizzo del destinatario. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella guida di furgoni, pat B., residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato, 36 ore settimanali. (Rif. 12572)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Associazione di categoria di Saronno cerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE PERSONALE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella elaborazione dei cedolini/adempimenti mensili ed annuali per la gestione del personale, diploma o laurea, office, automuniti, residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre tempo determinato, giornata, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 12506)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: CONTABILE AMMINISTRATIVA/O

Azienda di Saronno cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: esperienza pregressa registrazioni contabili in partita doppia, contabilità ordinaria, prima nota, controlli e quadrature conti clienti /fornitori/scadenziari con recupero crediti, conti correnti bancari, piano sanitario, qualità, presenze personale e pratiche amministrative di vario genere; diploma ragioneria/informatica; pat. B; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, disponibilità ad eventuali straordinari quando necessario. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 12276)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: TIROCINIO OPERATORE/TRICE RECUPERO CREDITI

Per azienda nel settore della cosmetica con sede in Origgio, si offre N.1 TIROCINIO come IMPIEGATA/O CONTABILITA’ nell”ambito del recupero crediti. La risorsa imparerà la verifica delle posizioni e delle fatture contabili per supporto alle società riguardo al recupero crediti, aggiornamento e gestione dei file per il controllo degli incassi, supporto preparazione dati per cessione del credito, verifiche amministrative per sblocco ordini clienti, recupero documentazione in archivio.

Requisiti richiesti: diploma o laurea; pacchetto office. Si offre iniziale tirocinio della durata di 6 mesi, con possibilità futura di stabilizzazione. (RIF.12563D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

LAINATE: APPRENDISTA CONSULENTE VENDITA

Società operante nel commercio ed assistenza autoveicoli, per la sede di Lainate, cerca 1 APPRENDISTA CONSULENTE VENDITA. La risorsa supporterà il direttore vendite per gli aspetti impiegatizi, assisterà i colleghi del team per la logistica, accompagnerà gli ospiti alla prima visione del veicolo, seguirà i primi aspetti legati al ritiro delle permute auto. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato, diploma scuola superiore, passione ed interesse per il mondo automotive, predisposizione alla visione della soddisfazione dei clienti, office, ottimo excel, patente B, ottima capacità di guida, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre contratto di apprendistato, tempo pieno. (Rif. 12564)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA

Azienda di Vedano Olona cerca 1 CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: esperienza nel utilizzo di macchina piana, tagliacuce e bordatrici, gradito corso taglio/cucito, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo assunzione, part-time (8.30-12.30/14.00-16.00) (Rif. 12562)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CAIRATE: ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO AD INIEZIONE

Azienda di Cairate cerca 1 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO AD INIEZIONE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza oppure seria motivazione ad apprendere il lavoro, disponibilità ai turni da concordare bisettimanalmente con largo anticipo, residenza limitrofa alla sede di lavoro, automuniti/e. Si offre tempo determinato 8 mesi. (Rif. 12555)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio commercialista di Venegono Superiore, cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso studi professionali, gestione della contabilità semplificata/ordinaria, liquidazioni iva mensile/trimestrale, dichiarativi aziendali, IMU, TASI, F 24; diploma/laurea inerente la mansione, office. Si offre tempo indeterminato, part-time pomeridiano (dalle 14.30 alle 18.30). (Rif. 12508)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

LOCATE VARESINO: ADDETTO/A INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI

Azienda di Locate Varesino, cerca 1 OPERAIO/A IDRAULICO/A. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza nella installazione di impianti termici, gas, climatizzazione, motivazione ad imparare il mestiere, pat. B, disponibilità a trasferte presso i cantieri, buono italiano. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 12474)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PREPARAZIONE DI MESCOLE

Azienda operante nella produzione di colori liquidi ed additivi, di Lonate Ceppino, cerca 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PREPARAZIONE DI MESCOLE. La risorsa si occuperà della preparazione di mescole come da ricetta con utilizzo di bilance ed agitatori, prelievo delle materie prime da magazzino, pesatura, omogeneizzazione, pulizia macchinari e calderoni. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa, precisione, flessibilità, senso dell’ordine e pulizia; patentino muletto, pat. b, disponibilità a trasferte. Si offre tempo indeterminato, dalle ore 7.00 alle 15 oppure dalle ore 11.00 alle 19.00. (Rif. 12431)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: MANUTENTORE MECCANICO SETTORE PLASTICO

Azienda di Tradate cerca 1 MANUTENTORE MECCANICO SETTORE PLASTICO. Requisiti richiesti: gradita esperienza nello smontaggio e montaggio di macchinari per l’industria plastica (in particolare per granulazione ed il recupero delle materie plastiche) semplici lavori di carpenteria, utilizzo di strumentazione da banco, saldatura MIG, conoscenza basilare dei fondamentali della meccanica e programmi modellazione 3D -CAD CAM. Si offre tempo determinato, giornata, 6 mesi con successiva stabilizzazione. (Rif. 12413)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

GORNATE-OLONA: ADDETTO/A PRODUZIONE AMBITO ALIMENTARE

Azienda di Gornate Olona cerca 1 ADDETTO/A PRODUZIONE ALIMENTI PER INDUSTRIA ALIMENTARE. La risorsa acquisirà nozioni di HCCP, tecniche di produzione, manutenzione e manovre di funzionamento degli apparati con le relative procedure di controllo ed emergenza, operazioni di magazzino. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato, diploma, preferibile attestato in ambito panetteria panificazione, office, buono inglese, pat. B, disponibilità a trasferte, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. (Rif. 12321)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

GORNATE-OLONA: IMPIEGATO/A UFFICIO

Azienda di Gornate Olona cerca 1 IMPIEGATO/A UFFICIO. La risorsa sarà di supporto al team, nelle operazioni di back office amministrativo e commerciale, si occuperà delle comunicazioni ai clienti, contribuirà alla pianificazione ed organizzazione commerciale. Requisiti richiesti: diploma scuola superiore, office, buono inglese, pat. b., età compatibile con contratto di apprendistato. Si offre apprendistato, tempo pieno. (Rif. 12279)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: CONDUCENTE DI AUTOBUS

Società di Tradate cerca 1 CONDUCENTE DI AUTOBUS. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza, patente D + CQC trasporto persone in corso di validità. Si offre tempo determinato, scopo stabilizzazione. (Rif. 12270)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: TIROCINIO come IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio professionale di Vedano Olona offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A CONTABILE. La risorsa imparerà a gestire la contabilità di professionisti, ditte individuali e società, scadenze fiscali e civilistiche, predisposizione comunicazioni periodiche IVA, modelli pagamento imposte. Requisiti richiesti: diploma ragioneria o similare anche in corso di frequenza, età compatibile con contratto di apprendistato. Si offre tirocinio di pre-inserimento lavorativo, part-time dalle ore 14.00 alle 18.00. (Rif. 12589)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: TIROCINIO come AIUTO ELETTRICISTA

Azienda di Castelseprio offre 1 TIROCINIO come AIUTO ELETTRICISTA. la risorsa affiancherà il lavoratore senior e lo supporterà nelle varie fasi operative al fine di apprendere le modalità lavorative. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato ed automuniti/e, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tirocinio di 6 mesi, tempo pieno e successivamente contratto di apprendistato. (Rif. 12573)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come ADDETTO/A CONSULENZA E VENDITA SERVIZI E CONTRATTI

Punto vendita di Tradate offre 1 TIROCINIO come add. vendita e consulenza servizi. la risorsa imparerà ad accogliere i clienti fornendo loro consulenza ed assistenza rispetto ai servizi offerti, proposte e stipula di contratti. Requisiti richiesti: indispensabile diploma in ambito commerciale, office, discreto inglese, automunito/a, età compatibile con contratto d’apprendistato. Si offre tirocinio di 6 mesi, tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45/13-14/17 il sabato dalle ore 8.45/12.30, (Rif. 12548)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VARESE: TUBISTA SALDATORE

Per azienda di installazione, manutenzione e riparazione impianti idrotermosanitari e di condizionamento, con sede di lavoro a Varese, siamo alla ricerca di 1 TUBISTA SALDATORE. La risorsa inserita si occuperà di installazione, manutenzione riparazione di impianti industriali e lavori di saldatura su acciaio inox. Indispensabile pregressa esperienza nel medesimo settore. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e dalle 13:00-17:00. (Rif. 12586 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO IDRAULICO CIVILE

Per azienda di installazione, manutenzione e riparazione impianti idrotermosanitari e di condizionamento, con sede di lavoro a Varese, siamo alla ricerca di 1 OPERAIO IDRAULICO CIVILE. La risorsa inserita, si occuperà di installazione, manutenzione riparazione di impianti idrotermosanitari presso il cliente. Indispensabile pregressa esperienza nel medesimo settore. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e dalle 13:00-17:00. Sono previste trasferte. (Rif. 12585 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: MONTATORE MECCANICO/ELETTRICISTA MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Per azienda di Arcisate, ricerchiamo 1 MONTATORE MECCANICO/ELETTRICISTA MEZZI DI SOLLEVAMENTO per la manutenzione su carriponte e gru a colonna, controlli funzionali, anche elettrici, montaggio di gru a colonna e impianti di sollevamento. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione e preferibile titolo di studio nell’ambito tecnico-professionale, disponibilità per trasferte (di massimo una settimana). Orario: full time, lun-ven 8:00-12:00/13:30-17:30. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12584)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTI IDRAULICI

Per azienda di installazione, manutenzione e riparazione impianti idrotermosanitari e di condizionamento, con sede di lavoro a Varese, siamo alla ricerca di 2 APPRENDISTI IDRAULICI. Le risorse inserite, in affiancamento al tutor, si occuperanno di installazione, manutenzione riparazione di impianti idrotermosanitari presso il cliente. Requisiti: età compatibile con i vincoli dell’apprendistato, diploma tecnico preferibile (si valutano anche profili con licenza media). Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e dalle 13:00-17:00. (Rif. 12583 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO/A MACCHINE UTENSILI

Per Azienda di Varese, esperta nella produzione di lenti, stiamo cercando 1 OPERAIO/A MACCHINE UTENSILI. Requisiti: esperienza minima in fabbrica metalmeccanica o plastica, automunito/a, preciso/a, attento/a e puntuale. Contratto: a tempo determinato 3 con possibilità di stabilizzazione, 8 ore al giorno per 5 giorni, sabato e domenica liberi. (Rif.12581-BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: GIARDINIERI FLORICOLTORI

Per Azienda di manutenzione, istallazione e progettazione del verde stiamo cercando 2 GIARDINIERI FLORICOLTORI. Requisiti: esperienza nella stessa mansione (anche poca), capacità dell”utilizzo del decespugliatore, motosega, soffiatore ecc, munito di auto. Contratto: full time 07-12 e 13-16 a tempo determinato 3 mesi, con possibilità di proroghe. (Rif.12578-BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: FALEGNAME

Per falegnameria in Arcisate ricerchiamo 1 FALEGNAME. Si richiedono almeno 2 anni di esperienza nella mansione e la capacità di lavorare in autonomia con macchine da falegnameria manuali (toupie, circolare, spessoratrice ecc.). Preferibile, inoltre, esperienza nella lettura del disegno tecnico. Orario: tempo pieno, lun./ven. 8:00/12:00-13:30:17:30. Contratto: tempo determinato 3-6 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12571 MG)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Per studio dentistico in Varese ricerchiamo 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA.

La risorsa selezionata si occuperà di assistenza all’odontoiatra occupandosi della disinfezione/pulizia dello studio e della sterilizzazione. Requisiti: esperienza nella mansione e possesso dell’attestato di abilitazione A.S.O. Orario di lavoro: full-time da lunedì al venerdì 08-12 e 14-18. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. (RF.12565 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: SEGRETARIO/A DI STUDIO MEDICO

Per studio dentistico in Varese ricerchiamo N.1 SEGRETARIA/O. La figura selezionata sarà adibita ai compiti di segreteria con particolare attenzione alla gestione delle agende di studio.

Orario di lavoro: full-time da lunedì al venerdì 08-12 e 14-18. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (RF.12558 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: APPRENDISTA IMPIEGATO/A CONTABILE

Per centro elaborazione dati in Varese ricerchiamo 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A CONTABILE FISCALE. La risorsa selezionata imparerà lo svolgimento delle seguenti attività: gestione contabilità ordinaria, semplificata e professionisti; espletamenti relativi ad adempimenti fiscali; predisposizione scritture di chiusure annuali e predisposizione bilancio. Requisiti: nessuna esperienza nella mansione, titolo di studio ad indirizzo economico/commerciale (laurea), conoscenza del pacchetto Office. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: apprendistato. Rif.12501 BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per centro elaborazione dati in Varese ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A CONTABILE FISCALE con esperienza. La risorsa selezionata si occuperà dello svolgimento delle seguenti attività: gestione contabilità ordinaria, semplificata e professionisti; espletamenti relativi ad adempimenti fiscali; predisposizione scritture di chiusure annuali e predisposizione bilancio. Requisiti: esperienza consolidata nella mansione, titolo di studio ad indirizzo economico/commerciale (diploma o laurea), conoscenza del pacchetto Office. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. Rif.12500 BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Per studio dentistico in Varese ricerchiamo 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART-TIME.

La risorsa selezionata si occuperà di assistenza all”odontoiatra occupandosi della disinfezione/pulizia dello studio e della sterilizzazione. Requisiti: esperienza nella mansione o attestato di abilitazione A.S.O.

Orario di lavoro: part time 16/24 ore settimanali. Previsto dapprima un contratto di apprendistato.(RF.12465 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

CANTELLO: ADDETTO/A BACK OFFICE ESTERO

Per azienda import export di Cantello siamo alla ricerca di 1 ADDETTO/A BACK OFFICE ESTERO. La figura selezionata sarà adibita alla gestione delle attività quotidiane relative al back office, incluso le attività di inserimento, gestione ordini, elaborazione offerte e telefonate ai clienti, collaborazione con il team di vendita, fatturazione /bollettazione estera, controllo dei pagamenti e gestione della logistica e della spedizione degli ordini. Indispensabile esperienza pregressa nel settore e conoscenza del programma AS400. Richiesta conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche del tedesco. Sono previste trasferte. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. (Rif. 12441 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CANTELLO: RESPONSABILE COMMERCIALE ESTERO

Per azienda import export di Cantello siamo alla ricerca di 1 RESPONSABILE COMMERCIALE ESTERO. La risorsa selezionata avrà il compito di mantenere i rapporti con la clientela acquisita all’estero ed impegnarsi nella ricerca di nuovi clienti. Necessaria disponibilità a viaggiare all’estero e partecipazione a fiere di settore. Indispensabile esperienza pregressa nel settore e conoscenza del programma AS400. Richiesta conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche del tedesco. Sono previste trasferte. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. (Rif. 12440 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO DI MOBILI

Per mobilificio di Varese siamo alla ricerca di n.1 OPERAIO/A ADDETTO ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI. Richiesto il possesso della patente B. Non è necessario avere esperienza nella mansione. Si offre un contratto di lavora a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato, dal lunedì al venerdì dalle 08:00/12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.(DB 12406)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASTRONNO: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Studio Professionale zona Varese offre la possibilità di effettuare N. 1 TIROCINO come ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. Il/La tirocinante si occuperà di effettuare il trattamento amministrativo connesso alle diverse fasi del rapporto di lavoro e di elaborare le retribuzioni del personale. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore. Buona conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica. Patente B. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, tempo part time. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 12577 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: TIROCINIO ADDETTO/A MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

Azienda settore meccanica, zona di Varese offre la possibilità di effettuare N. 1 TIROCINO COME ADDETTO/A MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO. Il/La tirocinante si occuperà della programmazione di macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore. Patente B, Automunito/a. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio

(Rif. 12552 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Società che opera nel campo dei servizi ambientali per la sede di Busto Arsizio, ricerca 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO. La persona si occuperà di ricevimento e consegna delle merci, predisposizione della documentazione di accompagnamento, inventario. Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore, conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese. Possesso patente B e preferibile patentino del muletto. Orario previsto 8:00-12:00/13:00-17:00 (da lunedì a giovedì) e 8:00-12:00/13:00-15:00 (venerdì). Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi (Rif. MD 12592)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: COMMESSI DI VENDITA

Azienda di commercio, specializzata in abbigliamento, calzature ed accessori, seleziona 2 COMMESSI DI VENDITA, per la propria sede di Busto Arsizio. Le attività previste prevedono assistenza alla vendita, assortimento merce, attività ausiliarie di magazzino. Richiesto diploma di scuola superiore, predisposizione al contatto con il pubblico, affidabilità e flessibilità. Luogo di lavoro servito dai mezzi pubblici. Orario part-time di 21 ore settimanali, con orario 15,00-19,30, da mercoledì a domenica. Si offre contratto tempo determinato 8 mesi (Rif. SI 12582)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VERGIATE: OPERAIO/A GENERICO

Azienda operante nel settore della gomma plastica con sede a Vergiate, cerca 1 OPERAIO/A GENERICO che si occupi delle attività di pulizia e tenuta in ordine degli spazi di produzione, riordino della merce in magazzino e supporto vario ai colleghi. Preferibile esperienza nella mansione e titolo di di licenza media. Necessario essere in possesso di patente B e automuniti. Orario part time da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con contratto a tempo indeterminato. (Rif. MD 12570)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: IMPIEGATO/A GESTIONE IMPORT-EXPORT

Società nel campo dei servizi aeroportuali di Lonate Pozzolo cerca, per la sede operativa aeroporto Malpensa Cargo City, 1 IMPIEGATO/A GESTIONE IMPORT-EXPORT. La persona si occuperà di accettazione della merce ed organizzazione di documenti tramite utilizzo di programmi aziendali. Titolo di studio richiesto diploma e buon utilizzo del pc. Gradita conoscenza della lingua inglese e preferibile esperienza nella mansione. Orario part-time a 21h settimanali (aumentabile a 30h) con turni settimanali 7/7 gg, tempo determinato 6 mesi. (Rif. MD 12554)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SESTO CALENDE: OPERAI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DI MATERIALI PER IL TAGLIO

Azienda metalmeccanica di Sesto Calende seleziona nr. 2 OPERAI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DI MATERIALI PER IL TAGLIO. Le persone si occuperanno di movimentazione materiali grezzi, carico barre e profilati con ausilio muletto, movimentazione carrelli e relativo scarico su macchine di burattatura. Requisiti: utilizzo muletto, lettura del disegno tecnico, comprovata esperienza in ambito meccanico di Produzione. Si offre contratto della durata di sei mesi, con orario part-time o full-time secondo disponibilità dei candidati. (Rif. SI 12487)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: AUSILIARIO/A ADDETTO ALLA VENDITA

Supermercato nel settore GDO ricerca per la propria filiale di Cassano Magnano 1 AUSILIARIO/A ADDETTO ALLA VENDITA. La persona si occuperà di attività di cassa, rifornimento scaffali, assistenza alla clientela e riassetto del Punto Vendita. I candidati dovranno essere in possesso di licenza media, preferibilmente automuniti e con esperienza in attività di vendita. L’orario previsto è di 21 ore settimanali, da lunedì a domenica, su turni, con riposo infrasettimanale. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi con prospettiva inserimento tempo indeterminato. (Rif. MD 12485)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO

Impresa di commercio sita in Varese (centro città) seleziona 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO, che si occuperà di archiviazione documenti, data entry, registrazione fatture ed attività amministrative di base. Si ricercano persone diplomate, con ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel) e con esperienza, anche minima, in ambito impiegatizio. Orario part-time o full time, da definirsi. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato (Rif. 12439)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: CAMERIERE/A AI PIANI o 1 FACCHINO/A FACTOTUM

Azienda multi-servizi ricerca 1 CAMERIERE/A AI PIANI o, in alternativa, 1 FACCHINO/A FACTOTUM, per hotel di Solbiate Olona. Attività previste per cameriera ai piani: riassetto camere ( pulizia bagno, sistemazione frigo bar, rifacimento letti, passaggio aspirapolvere, lavaggio pavimenti). Attività previste per facchino-factotum: accoglienza clienti, trasporto bagagli nelle camere, riordino e pulizia hall. Gradita esperienza nei ruoli. Richiesto possesso patente B ed auto. Orario di lavoro cameriera ai piani: part-time 21 ore settimanali, orario 8,30- 12,30, con turni da lunedì a domenica. Orario di lavoro facchino/ factotum: part-time 21 ore settimanali, su fascia oraria mattina (dalle ore 7,00) o pomeriggio, con turni da lunedì a domenica. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. (Rif. 12407)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GBUGUGGIATE E SESTO CALENDE: LAVAPIATTI

Catena di ristoranti ricerca 2 LAVAPIATTI, per le proprie sedi di Buguggiate e Sesto Calende. Attività previste: lavaggio piatti e locali cucina/ sala. Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali (4 ore giornaliere su cinque giorni, in fascia pranzo o cena). Richiesto possesso patente B ed auto. Assunzione a tempo determinato 6 mesi.(Rif.12315)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GERENZANO: IMPIEGATO/A GENERICO/A

Azienda del settore grafica- editoria con sede a Gerenzano ricerca 1 IMPIEGATO/A GENERICO/A, cui saranno affidati compiti di archiviazione e scansione documenti, inserimento dati, supporto ad attività amministrative varie. Richiesto diploma di scuola superiore, ottima conoscenza strumenti informatici (in particolare Word ed Excel). Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 12286)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BISUSCHIO: ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ TESSUTI

Azienda tessile di Bisuschio seleziona 1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ TESSUTI. La persona si occuperà di inserimento dati, prove tecniche sui tessuti, controlli di qualità. Richiesto possesso diploma di scuola superiore, utilizzo Excel. Orario part- time 21 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. (Rif. 12093)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: ADDETT/AO OFFICINA

Carrozzeria con sede a Varese ricerca 1 ADDETT/AO OFFICINA. La persona si occuperà di dare supporto ai colleghi carrozzieri, di pulizia delle auto, di riordino magazzino ricambi. Orario part-time 21 ore settimanali, da definire se h 8,30-12,30 oppure h 14,30-18,30. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. SI 12092)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it